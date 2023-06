Altro che Juve, la rivelazione della Serie A va all’Inter

L’Inter piazza il sorpasso alla Juventus, Beppe Marotta e il nuovo ‘sgarbo’ al suo ex club: il grande affare in vista

Dopo l’amara delusione di Istanbul per l’Inter è tempo di pensare al calciomercato. La formazione nerazzurra ha disputato una grande finale e solo la rete di Rodri ha reso vana la prestazione della squadra di Inzaghi.

Il club ci ha provato in tutti i modi, ha sfiorato il gol con Lukaku e ha visto un ottimo Ederson frenare il sogno nerazzurro. Ora è tempo di ripartire, e si ripartirà da Simone Inzaghi sulla panchina con Marotta che farà il possibile per rinforzare la rosa interista. Per la prossima stagione, l’obiettivo deciso sarà conquistare la seconda stella con il ventesimo scudetto, dopo la beffa dello scorso anno al fotofinish con il Milan e una lotta al titolo abbandonata troppo presto quest’anno, con il Napoli volato via praticamente da subito.

L’ad nerazzurro come sempre punta a diversi acquisti a parametro zero per mettere le mani su rinforzi di esperienza e spessore, ma non soltanto. Gli introiti europei potrebbero permettere almeno uno o due investimenti importanti. E tra le prossime mosse del dirigente, potrebbe essercene una di sfida alla Juventus, per un obiettivo sensibile e che piace a molti, non solo ai bianconeri.

Marotta accelera, l’Inter mette le mani sull’obiettivo della Juventus

Il duello a distanza tra Milano e Torino si ripropone ciclicamente, anche sul mercato. In questo caso, il protagonista potrebbe essere Carlos Augusto, giocatore che ha stupito tutti con la maglia del Monza.

Il 24enne brasiliano, che presto potrebbe essere naturalizzato e diventare eleggibile per la Nazionale, con i brianzoli di Palladino ha offerto un rendimento di altissimo profilo, con uno score di ben 6 gol e 5 assist, fondamentali per la sua squadra. La Juventus lo segue da tempo e può contare su ottimi rapporti con il Monza, ma l’inserimento dell’Inter può cambiare tutto.

Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, in casa Inter si fanno valutazioni sul futuro di Robin Gosens. Il tedesco si è sempre fatto trovare pronto quando chiamato in causa, ma potrebbe decidere di andare altrove, tornando magari in patria per una maglia da titolare certa, senza dover lottare con Dimarco. In tal caso, l’Inter si farebbe trovare pronta e andrebbe all’assalto di Carlos Augusto, la cui valutazione è intorno ai 20 milioni di euro, a un anno dalla scadenza del contratto con il Monza.