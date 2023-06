Milan, ne è sfumato un altro: lo prende il Lipsia

Ancora cattive notizie di mercato per il Milan, starebbe per arrivare un nuovo rifiuto, anche lui va altrove.

Momento di caos in casa Milan. Continuano ad arrivare tanti ‘No’ sul fronte mercato e anche all’estero si sono resi conto delle difficoltà del club milanese. La società rossonera ha deciso di rifondare e cercare nomi nuovi e sicuramente, quello di farlo anche per quanto riguarda il gruppo squadra è un obiettivo giusto, ma sicuramente non semplice da raggiungere.

Stavolta non ci sarebbe neanche la concorrenza italiana da battere, come un tempo, ma il Milan e forse la Serie A in generale, non ha senza dubbio l’appeal di un tempo. Di questo passo, sarà difficile costruire una squadra che possa sin da subito, tornare ad essere competitiva per lo scudetto. Ad oggi, sono già tre i rifiuti arrivati a Milanello.

Non ci sono soltanto Youri Tielemans e Marco Asensio, quindi tra le maggiori delusioni di questo inizio mercato, e a quanto pare è ormai prossimo ad aggiungersi anche un altro nome. Il centrocampista belga risulterebbe a lungo corteggiato dal Milan, ma alla fine, dirà addio al Leicester per restare in Premier League. Quando sarà possibile farlo, il primo giorno del mese di luglio cioè, il classe ’97 si unirà all’Aston Villa.

Addio Milan, va al Lipsia

La stessa squadra di Birmingham, sembrava vicina a sottrarre poi ai rossoneri, anche un altro obiettivo di mercato, proprio Asensio, ma alla fine lo spagnolo ha deciso di restare in una big. Dopo sette anni e 286 presenze con la maglia del Real Madrid, il maiorchino sarebbe ormai prossimo a firmare con il Paris Saint-Germain, facendo sfumare ancora un sogno per i tifosi del Diavolo.

Ma chi sembrava veramente vicino ai colori rossoneri, era l’attaccante classe 2000, Lois Openda. Da tempo infatti, si parla di un interessamento da parte della società di Scaroni, con il calciatore pronto a lasciare il Lens dopo aver deliziato il pubblico giallorosso con 21 gol in campionato segnati in 38 partite. In effetti, ormai Openda è ad un passo dal lasciare la Francia, ma non per la Serie A.

Stando alle ultime notizie, avrebbe ormai quasi perfezionato l’acquisto, una squadra di Bundesliga, il Lipsia. Altro che fascino del campionato italiano, quindi. Il belga avrebbe già deciso di trasferirsi da chi ha ottenuto il terzo posto in Bundesliga nel 2023, per mettere a segno le sue reti anche in Champions League, ma al fianco di Timo Werner. Una brutta batosta per la società rossonera, costretta a cambiare ufficialmente obiettivo.