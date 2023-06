Inter e Juve sono state informate: scelto il nuovo club

Con la stagione ufficialmente conclusa, Juventus e Inter iniziano a programmare le strategie per il futuro.

I due club hanno infatti la necessità di rinforzare la propria rosa, soprattutto in determinate zone del campo. Il reparto che necessità di maggiori rinforzi è la difesa, visti gli addii che potrebbero verificarsi.

Oltre a Milan Skriniar promesso sposo del Paris Saint Germain, tra coloro che possono salutare l’Inter troviamo anche l’olandese Stefan de Vrij, in scadenza il 30 giugno. Al momento non emergono novità in merito ad un possibile rinnovo, e questo non lascia tranquilla la dirigenza. Da definire c’è anche il futuro di Francesco Acerbi, arrivato in prestito dalla Lazio la scorsa estate. Per il difensore è fissato un diritto di riscatto intorno ai 3,5 milioni di euro, e nei prossimi giorni ci saranno contatti con il presidente del club capitolino Claudio Lotito per cercare di arrivare ad un accordo.

Oltre alla difesa la Juventus dovrà sistemare anche in centrocampo, vista la partenza di Adrien Rabiot e i continui problemi fisici che affliggono Paul Pogba. Il centrocampista ex PSG non rinnoverà il contratto in scadenza, visto che i 10 milioni netti a stagione sono considerati eccessivi dal club piemontese. Il reparto arretrato, però, necessita di rinforzi, soprattutto per quanto riguarda le corsie laterali. Alex Sandro e Juan Cuadrado, infatti, possono salutare la ‘Vecchia Signora’ a breve. Un grande obiettivo delle due società è però destinato a svanire per via della volontà dello stesso calciatore.

Niente Inter e Juventus, il calciatore ha deciso: vola in Spagna

Juventus e Inter si stanno muovendo per rinforzare il proprio reparto arretrato, soprattutto per le corsie laterali. Uno dei grandi obiettivi, però, ha deciso di volare in Spagna declinando tutte le altre proposte.

Stiamo parlando del terzino destro classe 1991 Thomas Meunier, in forza al Borussia Dortmund. Stando a quanto riporta il quotidiano spagnolo As, il belga classe 1991 ha deciso di mettere in stand by tutte le offerte per aspettare il Barcellona. Visto il poco impiego con il club tedesco, nonostante la scadenza del contratto fissata per il 2024, il ragazzo potrebbe liberarsi a parametro zero.

Il tecnico dei blaugrana Xavi lo apprezza e non poco, e questo ha portato il calciatore alla decisione di aspettare il club catalano. Si tratta di una doccia fredda per Inter e Juventus, che lo hanno individuato come profilo di esperienza da aggiungere alla propria rosa. Meunier è pronto a sposare il Barcellona, con i due club nostrani che non possono fare nulla. La grande beffa pare essere dietro l’angolo.