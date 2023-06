Moncada lo manda via: un titolare saluta il Milan

Il Milan è pronto a diversi cambiamenti durante il calciomercato estivo: la nuova dirigenza ha già decretato una cessione

Si è parlato a lungo nei mesi scorsi di come il Milan, durante l’imminente sessione estiva di calciomercato, mirasse a puntellare una rosa che in più occasioni ha mostrato crepe e limiti importanti.

Nulla, però, che facesse presagire a ciò che in realtà rischia di accadere. Il ‘Diavolo’ potrebbe davvero attuare una vera e propria rivoluzione a partire dalle prossime settimane, con la rosa di Pioli che rischia adesso di essere rivoltata come un calzino. Il licenziamento di Paolo Maldini e Frederic Massara ha sparigliato le carte in tavola e adesso.

Ora, in accordo con lo stesso Pioli, si proverà ad incidere maggiormente in sede di mercato per portare a compimento una crescita che negli ultimi mesi pare essersi stoppata pericolosamente. Dopo lo scudetto il Milan è sembrato un’altra squadra e, nonostante sia rientrato tra le prime quattro in Champions League, la sensazione è che qualcosa sia andato storto. Si punterà quindi a competere ancora una volta per lo scudetto che quest’anno, forse troppo facilmente, è finito nelle mani del Napoli.

Adesso ci sarà Geoffrey Moncada, capo dell’area scout rossonera, ad avere ancor più potere decisionale su quelli che saranno gli acquisti ma anche le innumerevoli cessioni. A centrocampo, con Loftus-Cheek che pare definitivamente sfumato, occhio anche agli addii di Adli – verosimilmente in prestito – e Vranckx che non sarà riscattato dal Wolfsburg. Ma la novità rilevante nell’ambito degli addii, Moncada la riserverà in attacco.

Ballottaggio per l’addio: Moncada ha già scelto

Al di là di Zlatan Ibrahimovic che ha annunciato il ritiro e la cessione quasi inevitabile del deludente Divock Origi, il Milan è pronto a separarsi da uno dei calciatori che quest’anno – numeri alla mano – ha giocato quasi sempre da titolare nello scacchiere di Stefano Pioli. Si tratta di Junior Messias.

Il brasiliano si è alternato con Alexis Saelemaekers sulla fascia destra d’attacco, con il belga spesso in panchina e l’ex Crotone lanciato da Pioli tra i titolari. Il ballottaggio tra i due – la permanenza di entrambi è da tempo stata messa in forte discussione – verrà vinto dal belga. Chi è ormai destinato, già nelle prossime settimane, a salutare Milanello è proprio Junior Messias. Il nativo di Belo Horizonte è in scadenza il 30 giugno 2024 e, nell’ultima stagione, non sempre ha soddisfatto l’allenatore emiliano per quanto mostrato in campo.

Un sacrificio necessario, anche per l’età (Saelemaekers ha ben 8 anni in meno di Messias) e per le prospettive future che l’ex Anderlecht può ancora offrire a Stefano Pioli. Moncada è già alla ricerca di offerte per il talento verdeoro che, a 32 anni, saluterà il Milan dopo soli due anni vissuti in maglia rossonera. Sono 36 le apparizioni di Messias tra campionato e coppe nella stagione 2022/23, con 6 gol e 2 assist vincenti all’attivo.