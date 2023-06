Calciomercato, Pirlo torna in Serie A: ore decisive

Andrea Pirlo non vede l’ora di rimettersi in gioco in Serie A: la rivoluzione improvvisa, può firmare subito con il club italiano

Ha cercato fortuna in Turchia alla guida del Fatih Karagümrük, ma nelle ultime settimane è arrivata la separazione: ora Andrea Pirlo non vede l’ora di tornare ad allenare in Serie A dopo l’esperienza alla guida della Juventus.

Un obiettivo ben fissato per Andrea Pirlo, che intende continuare il suo percorso di crescita scegliendo progetti interessanti anche in Italia. Era volato in Turchia per mettersi alla prova con il suo staff in un ambiente completamente diverso, ma ora è pronto a ripartire dalla Serie A. Le prossime ore potrebbero essere già decisive per programmare il futuro con un colpo di scena improvviso. Il calciomercato regala già le prime indiscrezioni suggestive in ottica futura per puntare sempre più in alto: tante le trattative in questi giorni infuocati.

Calciomercato, Pirlo in Serie A: ormai ci siamo

Novità importanti in Serie A con il possibile ritorno in panchina di Andrea Pirlo. L’ex centrocampista di Milan e Juventus vorrebbe tornare protagonista con un progetto avvincente in vista della prossima stagione.

La Salernitana potrebbe dire subito addio all’allenatore portoghese, Paulo Sousa, dopo aver incontrato a Roma il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. In molti danno per concluso l’affare del nuovo allenatore dei partenopei, ma non è detta l’ultima parola. Anche se non dovesse esserci il suo passaggio in azzurro, ci potrebbe essere l’addio tra la Salernitana e Paulo Sousa.

Nelle scorse ore il suo suo agente, Hugo Cajuda, ha smentito che il suo assistito abbia ricevuto proposte importanti da altri top club italiani. Al momento tutto tace nuovamente, ma il club campano starebbe pensando anche ad Andrea Pirlo in vista della prossima stagione. Un momento decisivo per prendere così la palla in balzo mettendosi nuovamente al lavoro in massima serie italiana.

Questa sarebbe un’idea dell’ultim’ora del direttore sportivo, Morgan De Sanctis, con l’ok ricevuto anche dal presidente Iervolino come svelato da Sky Sport. L’ex Juventus è pronto a ripartire dalla Salernitana per continuare a mettere in circolo le sue idee tattiche sempre più innovative. Alla guida della compagine bianconera sono arrivati trionfi, ma al termine della stagione fu sollevato dall’incarico per il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri. A breve potrebbe arrivare già la chiusura del colpo in panchina con l’addio a Paulo Sousa.