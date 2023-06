Gattuso torna in Serie A, panchina eccellente

Dopo l’esperienza tutt’altro che soddisfacente al Valencia, Gennaro Gattuso potrebbe rientrare in Italia: lo vuole un club importante.

Gennaro Gattuso potrebbe tornare presto ad allenare in Serie A. L’ultima avventura di Ringhio non è andata affatto bene e la voglia di rilanciarsi è tanta, magari ripartendo proprio dall’Italia. La scorsa estate, infatti, Gattuso aveva accettato la corte del Valencia, che aveva voluto affidare le chiavi all’allenatore italiano nella speranza di poter disputare un buon torneo e valorizzare alcuni giocatori.

Tuttavia le cose non sono andate bene, con i valenciani che si sono ritrovati fin da subito a lottare nelle zone basse della classifica. Dopo 18 gare (e 8 sconfitte) le parti si sono accordate per una rescissione consensuale. Il posto di Gattuso è stato preso da Ruben Baraja, che è poi riuscito a salvare il Valencia garantendo al club la permanenza in Liga.

Nonostante la delusione per questa esperienza, Gattuso ha voglia di tornare in panchina e spera di poterlo fare molto presto, magari aiutato dal possibile valzer di allenatori in Serie A. Sì, perché stando alle notizie degli ultimi giorni pare che il Napoli stia seriamente pensando a Paulo Sousa per sostituire Spalletti.

Un club di Serie A su Gattuso: Ringhio può tornare in Italia

Il tecnico toscano ha deciso di interrompere qui la sua avventura napoletana, finita trionfalmente con la conquista del terzo tricolore della storia del club. Il presidente Aurelio De Laurentiis è alla ricerca di un allenatore che abbia la stessa filosofia propositiva di Spalletti ed è per questo che la scelta sembra essere ricaduta su Paulo Sousa, attuale allenatore della Salernitana.

Con il portoghese alla guida – subentrato all’esonerato Davide Nicola – la Salernitana ha totalizzato 21 punti in 16 partite, riuscendo così a centrare la seconda salvezza consecutiva. Se Paulo Sousa dovesse accettare la corte del Napoli la Salernitana dovrebbe andare in cerca di un sostituto. La prima scelta dei granata sarebbe proprio Gennaro Gattuso. Il presidente Iervolino vorrebbe un nome importante che scaldi la piazza e il profilo di Ringhio sembra essere proprio quello giusto. Il tecnico di origini calabrese conosce bene Salerno in quanto ha militato nel club nei panni di calciatore. Tuttavia la Salernitana sta valutando anche altri nomi, a cominciare da quello di Andrea Pirlo.

Anche il tecnico bresciano viene da un’esperienza poco soddisfacente all’estero (al Karagumruk, in Turchia) e gradirebbe rientrare in Serie A. Infine, un altro allenatore molto seguito dal presidente Iervolino è Francesco Farioli: lo scorso gennaio il tecnico italiano ha rassegnato le dimissioni da coach del club turco dell’Alanyaspor.