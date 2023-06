Napoli, voci su Paulo Sousa: in realtà ADL aspetta un pupillo su tutti

Dopo l’addio di Luciano Spalletti, e le tante voci su Paulo Sousa, Aurelio De Laurentiis potrebbe puntare tutto su un suo ‘vecchio’ pupillo.

Una volta archiviata la vittoria del campionato di quest’anno, in casa Napoli è stato ufficializzato l’addio di Luciano Spalletti. Il tecnico toscano, nonostante l’opzione di rinnovo esercitata da Aurelio De Laurentiis, ha chiesto al patron partenopeo di fermarsi un anno. L’allenatore che ha riportato lo Scudetto sotto l’ombra del Vesuvio dopo ben 33 anni, di fatto, ha preso coscienza di non poter dare più il proprio 100% al team partenopeo.

I tifosi azzurri, quindi, sono in attesa di conoscere il prossimo allenatore della loro squadra del cuore. Aurelio De Laurentiis, infatti, è alla prese con il tecnico che guiderà il Napoli campione d’Italia. Tanti nomi sono stati accostati in queste settimane intorno al team partenopeo: da Benitez e Luis Enrique, passando per Thiago Motta e Vincenzo Italiano, a Klopp, Nagelsmann e Rudi Garcia.

Il nome più caldo di queste ore, invece, sembra essere quello di Paulo Sousa. Il tecnico della Salernitana, infatti, si sarebbe già incontrato con Aurelio De Laurentiis che, però, non vorrebbe pagare la clausola rescissoria di un milione di euro per liberarlo dal contratto in essere con il presidente Iervolino. Forse anche per questo, il patron partenopeo potrebbe puntare ad un suo ‘vecchio’ pupillo.

Napoli, Aurelio De Laurentiis potrebbe puntare su Christophe Galtier: i dettagli

Secondo varie indiscrezioni di mercato, Aurelio De Laurentiis potrebbe puntare a Christophe Galtier se quest’ultimo dovesse lasciare la panchina del PSG, con cui ha vinto l’ultima Ligue 1. Il club transalpino, di fatto, cambierà quasi sicuramente la propria guida tecnica, considerando che l’accordo con Julian Nagelsmann sembra essere sempre più vicino ad essere ufficializzato.

Se Christophe Galtier dovesse quindi dirsi addio con il PSG, Aurelio De Laurentiis potrebbe lanciare tutte le sue fish proprio su di lui. Anche perché il tecnico francese ha già allenato Victor Osimhen ai tempi del Lille. Nel frattempo, proprio il calciatore nigeriano è al centro di tante indiscrezioni di calciomercato.

Victor Osimhen, di fatto, è finito nelle mire dei club più importanti d’Europa: dal Real Madrid (che deve sostituire Karim Benzema), passando proprio per il PSG, a varie squadre della Premier League. Tra le inglesi la pista più calda porta al Manchester United. Proprio i ‘Red Devil’ sembrano anche quelli ormai prossimi a pagare la clausola rescissoria di Kim Min-Jae, il quale è ormai il candidato numero uno a lasciare il team campano.