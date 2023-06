Di nuovo insieme a Cristiano Ronaldo, Juve stravolta

Juventus in attesa di conoscere il futuro della sua panchina: arrivano nuove conferme dall’estero

Il futuro della panchina della Juventus è tutto tranne che definito nonostante le rassicurazioni della società circa il futuro di Allegri. Il tecnico toscano è finito sulla bocca di tutti i tifosi a causa di una stagione piuttosto movimentata e negativa sul piano dei risultati.

Maurizio Scanavino, direttore generale della società bianconera, alla stampa ha assicurato che il tecnico livornese onorerà il suo contratto, ma nelle ultime ore qualcosa sembra sia cambiato e il futuro dell’allenatore a Torino è tutto tranne che certo. La stagione appena conclusa ha visto la Juventus chiudere al settimo posto valevole per la Conference League.

A causa della mancanza della Champions, la dirigenza sarà costretta a tagliare ragionevolmente i costi relativi al mercato: per questo motivo nessun giocatore attualmente in rosa è incedibile. Il principale indiziato a partire è Dusan Vlahovic, ma occhio anche al futuro di Federico Chiesa.

Dall’Inghilterra arrivano rumors di un possibile interesse di Liverpool, Manchester United e Newcastle. Tornando alla delicata situazione di Allegri, in questo momento occorre capire se vorrà o meno rimanere in panchina e se valuterà alcune proposte dall’estero, alcune delle quali irrinunciabili.

Juventus, Allegri corteggiato dall’Arabia Saudita

Nelle ultime ore Massimiliano Allegri è stato stuzzicato da un’allettante proposta proveniente dall’Arabia Saudita, il cui massimo campionato, la Saudi Pro League, intende importare dall’Europa quanto più talento possibile. Non solo in mezzo al campo, ma anche in panchina.

Stando alle informazioni riportate da Calciomercato.it, Allegri avrebbe ricevuto una mega offerta da 25 milioni di euro a stagione (quattro volte circa il suo ingaggio attuale) da uno dei migliori club sauditi: l’Al Nassr. E nelle prossime ore si attende un colloquio tra l’allenatore stesso e una delegazione di emissari del club a Montecarlo per parlare dell’offerta. Allegri vorrebbe rimanere in Italia per motivi familiari ma è pronto a confrontarsi con il club saudita.

Il passaggio in terra saudita sarebbe clamoroso poiché provocherebbe un cambiamento strutturale in seno alla Juventus. Ma non solo, potrebbe essere avvantaggiato dalla presenza di Cristiano Ronaldo che, come ultimo obiettivo in carriera, si propone di innalzare il livello dell’Al Nassr e del campionato saudita in generale.

Ebbene, il cinque volte pallone d’oro potrebbe svolgere un ruolo fondamentale nella trattativa che porterebbe Allegri a Riyad diventando a tutti gli effetti il garante dell’accordo. Al momento questa si tratta di un’ipotesi clamorosa, ma i tifosi bianconeri sono in ansia per conoscere il futuro della propria panchina.