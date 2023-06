Dall’Inter al Genoa: colpo “mondiale” per Gilardino

Il Genoa di Alberto Gilardino può avere in mano un colpo mondiale, un elemento interessante per affrontare al meglio il ritorno in Serie A.

La squadra rossoblù, dopo un anno di purgatorio cadetto, ha tutte le intenzioni di tornare protagonista nella massima serie. Si lotterà per la salvezza e si proverà ad aumentare le aspettative dei tifosi con colpi mirati.

Alberto Gilardino ha condotto il Genoa alla promozione e sa benissimo come nella massima serie serviranno rinforzi importanti per mantenere la categoria. I rossoblù hanno comunque una buona base sui cui fare affidamento, ma il calciomercato come sempre avrà il compito di cambiare un po’ il volto della squadra.

Il Genoa punta su elementi di esperienza, nonché su giovani che possano aprire un nuovo ciclo. Ed è proprio la sinergia con l’Inter che potrebbe portare un bel colpo a “Marassi”, un elemento in luce ai mondiali che potrà fare il definitivo salto di qualità. La meta rossoblù sembra quella più adatta per farlo esprimere ai massimi livelli in Serie A.

Inter-Genoa, un colpo in dirittura d’arrivo

Brilla al mondiale under 20 e sta diventando sempre più determinante per i successi dell’Italia. Calciatore di gamba e di qualità, potrebbe davvero maturare definitivamente nel Genoa e puntare poi alla Nazionale maggiore, ne ha tutte le capacità fisiche e tattiche per diventare un campione nel prossimo futuro. La meta rossoblù sarebbe ideale per crescere in una piazza dal grande fascino e pronta a dargli fiducia: Mattia Zanotti al Genoa, il laterale dell’under 20 sarebbe un rinforzo mirato.

Giovane ma molto determinato, nell’Inter ha stregato Simone Inzaghi che lo ha aggregato nella rosa della prima squadra con fiducia. Non ha giocato molto con la prima squadra, ma ha saputo assorbire al meglio i consigli dei dirimpettai di fascia come Dumfries e Darmian, dal primo ha preso il meglio in progressione, dal terzino italiano invece ha assorbito il posizionamento difensivo.

Il prestito di Zanotti al Genoa potrebbe essere ideale per tutte le parti in causa. Gilardino avrà bisogno di rinforzi sulle fasce, l’Inter invece cerca un club che possa dare continuità al ragazzo. Il mondiale under 20 lo vede come protagonista in un’Italia che lascia sperare per il futuro, le parole dell’agente Roberto De Fanti a Tmw confermano l’intenzione dei nerazzurri. Il club vuole lanciare il ragazzo e concedergli una stagione in prestito, valutandone poi al meglio nell’estate 2024 il lancio definitivo in nerazzurro.