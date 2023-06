La Juve incassa un clamoroso No: offerta rifiutata

Il calciomercato della Juventus parte a rilento: la proposta per il gioiello è stata già rispedita al mittente

In casa Juventus è già tempo di pensare al calciomercato estivo che, inevitabilmente, smuoverà diversi grandi nomi da Torino. Ma anche in entrata, la società piemontese si sta muovendo sottotraccia per garantire più di un nome di spessore a Massimiliano Allegri.

Gli affari di mercato della Juventus, durante l’estate, potrebbero inevitabilmente incrociarsi con le scelte che il Real Madrid ha intenzione di attuare. Una vera e propria rivoluzione quella dei ‘Blancos’ che hanno recentemente perso un pilastro come Karim Benzema e sono innumerevoli, al di là dell’ultimo Pallone d’Oro, i profili che fanno gola a diverse realtà del panorama europeo. In tal senso, la Juventus si sarebbe già fatta avanti contattando il club del presidente Florentino Perez con una richiesta in particolare.

Il Real Madrid, come detto, è chiamato a cambiare in buona parte volto al gruppo allenato da Carlo Ancelotti. Un ricambio inevitabile, visto che tra i tanti profili in bilico vi sono Nacho, Hazard, Ceballos e Asensio solo per citarne alcuni (a parte il belga, gli altri tre vedranno esaurire il contratto a fine mese).

Perez gela la Juventus: no secco

Ecco quindi che, secondo quanto viene riportato da ‘ElNacional.cat’, il club torinese si sarebbe già fatto avanti per un nome che da tempo piace ai vertici bianconeri. Si tratta di Lucas Vazquez, terzino 31enne in scadenza l’anno prossimo con le ‘Merengues’. Sia per il fattore età che per il fatto che lo spagnolo è ormai una riserva – seppur di lusso – da Madrid in molti vedrebbero di buon occhio l’utima offerta bianconera.

8 i milioni messi sul piatto per portare alla corte di Massimiliano Allegri il classe ’91 cresciuto proprio nelle giovanili dei ‘Blancos’. Una proposta che, tuttavia, Florentino Perez è pronto a rifiutare. Per la sua grande professionalità, attaccamento alla maglia e per uno stipendio che non pesa così tanto sulle casse del Real Madrid, il presidente degli spagnoli avrebbe deciso di rifiutare la proposta della Juventus. Una pessima notizia per la ‘Vecchia Signora’ che vedrebbe sfumare l’ennesimo obiettivo di mercato.

Florentino Perez, poi, avrebbe anche intenzione di avanzare una proposta di rinnovo al giocatore che da luglio inizierà la sua ultima stagione – da contratto – con il Real Madrid. Un pò come accaduto con Asensio, anche se alla fine il maiorchino ha deciso di dire addio a parametro zero. Sono 30 le presenze di Lucas Vazquez con i ‘Blancos’ quest’anno, con Ancelotti che gli ha concesso 1498′ in campo nei quali lo spagnolo ha segnato 4 gol e firmato 3 assist vincenti.