La Juve prende il sostituto di Vlahovic, colpo da 40 milioni

Il serbo è sempre più propenso ad andare via: si fa strada il nome del possibile sostituto

La Juventus riflette sempre più sul proprio futuro. Se in panchina il nome di Massimiliano Allegri non è più così sicuro, soprattutto dopo il clamoroso rumors di un interesse dall’Arabia Saudita per il tecnico livornese, anche l’attacco si appresta a essere rivoluzionato.

Non è una novità ma un dato fattuale sul quale la società sta riflettendo da ormai qualche settimana. Probabile ormai che il futuro di Dusan Vlahovic sia lontano da Torino non solo per motivi tattici e di collocazione in campo, ma soprattutto a causa del bilancio societario che vede il club in difficoltà a causa della mancata partecipazione alla prossima Champions League.

Da qui sono partiti i primi ragionamenti con il serbo che è cominciato a essere sondato da diverse società. Su di lui c’è ad esempio il Bayern Monaco, ma non mancano altri illustri club, ad esempio inglesi, che potrebbero tentarlo con una offerta irrinunciabile. La Juventus non può stare a guardare e così sta pensando al sostituto del serbo: esso potrebbe provenire dalla Spagna.

Juventus, per l’attacco spunta il nome di Toure

Sarà dunque un mercato al ribasso, nel quale sarà importante prima vendere e poi comprare. In casa Juve vi è poi un ulteriore problema: il possibile non riscatto di Arek Milik dall’Olympique Marsiglia, con le parti che non hanno trovato accordo per trasferimento a titolo definitivo. Una cifra importante e che la Juve vorrebbe usare per qualche altro attaccante più giovane e di prospettiva.

Nelle ultime ore dalla Spagna arrivano informazioni circa l’interesse bianconero per il classe 2001 in forza all’Almeria El Bilal Toure che nell’ultimo campionato spagnolo ha siglato 7 reti in 21 partite totali: non un attaccante prolifico, leggendo questi numeri, ma c’è da dire che ha ancora molti anni per dimostrare il suo talento in avanti.

La Juventus non è l’unica squadra sul maliano di proprietà dell’Almeria. Ci sarebbero diversi club di Premier League e Bundesliga seriamente interessati al suo profilo: West Ham, Everton, Brentford, Wolverhampton e Bayer Leverkusen. Su di lui inoltre pende una clausola rescissoria di 40 milioni di euro, non una cifra qualsiasi per un calciatore che gli spagnoli pagarono appena 10 milioni di euro dai francesi del Reims.

Al momento, l’unica squadra che si è fatta avanti per il maliano è il West Ham, fresco vincitore della Conference League. Gli Hammers intendono dotarsi di un attaccante di prospettiva in vista di una cessione di lusso (si parla, ad esempio, di Gianluca Scamacca che potrebbe tornare in Serie A) e potrebbero proporre la loro offerta all’Almeria.