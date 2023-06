City, paura dopo la vittoria: festa rovinata, poi il lieto fine

Il Manchester City ha vinto la Champions League di questa stagione ma ha temuto il peggio: per fortuna tuttavia c’è stato il lieto fine.

Il Manchester City, pur con non troppa facilità contro l’Inter in finale, ha vinto la Champions League della stagione 2022/23. Pep Guardiola ha sconfitto la ‘malasorte’ e ce l’ha fatta: ha conquistato il trofeo con un’altra squadra europea dopo il Barcellona. Eppure non è mancato un grande momento di tensione prima che, per fortuna, arrivasse il lieto fine.

L’Inter ha dato filo da torcere al Manchester City che alla fine ha vinto la finale di Champions League con un unico gol, segnato da Rodri al 68′, complice un errore difensivo commesso dai nerazzurri. La stra-favorita ha conquistato l’agognato trofeo e il sogno per i nerazzurri è sfumato a pochi centimetri dal traguardo.

Eppure, mentre la squadra inglese giocava, è accaduto l’impensabile. Una situazione che ha fatto molto preoccupare. Soprattutto Enzo Maresca, ex calciatore italiano e ad oggi nello staff di Pep Guardiola. Perché durante il match lo speaker ha annunciato che il padre dell’italiano era scomparso. Per fortuna la vicenda si è poi conclusa bene. La ricostruzione.

Manchester City, il padre di Maresca scompare a Istanbul: prima lo spavento, poi il lieto fine

Il Manchester City, mentre si stava giocando la finale di Champions League contro l’Inter, si è preso un grandissimo spavento. Perché per l’occasione il padre di Enzo Maresca, ex calciatore italiano e membro dello staff di Pep Guardiola, ma si è poi smarrito a Istanbul. Secondo quanto ricostruito dal ‘Corriere della Sera’, nel corso del secondo tempo lo speaker ha annunciato la scomparsa di Pasquale De Caro (l’ex calciatore porta il cognome della madre).

Subito la polizia turca ha perciò avviato le ricerche. Dopo la vittoria e durante i festeggiamenti, il figlio ha provato a chiamarlo e a contattarlo ma è tutto lì per lì stato inutile. Lo spavento è perciò stato enorme. Ma, per fortuna, tutto si è concluso nel migliore dei modi.

Dopo diverse ore di ricerca nel corso della notte l’uomo è stato ritrovato. Le condizioni sono state accertate. Sta bene. Si è trattato solo di un grande spavento. Enzo Maresca ha così potuto tirare un grande sospiro di sollievo. E insieme si sono uniti alla gioia del club.