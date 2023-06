Scacco matto a Juve e Inter, Mourinho svolta a destra

Josè Mourinho ha trovato l’esterno ideale per la Roma, soffiandolo così direttamente alla concorrenza delle altre big italiane.

Un colpo per il presente ma anche per il futuro, i giallorossi continuano il loro mercato senza spendere grosse cifre e c’è un elemento che è adatto al gioco di Mourinho. Una situazione che pone ora la Roma decisamente in vantaggio sulle avversarie.

La ‘terza’ Roma di Josè Mourinho potrebbe essere la rivelazione della Serie A, puntando con decisione alla conquista del titolo. Come dimostrato dal Napoli, non conta il budget quanto la determinazione e il gioco di una squadra a portare al successo, nel caso giallorosso il tecnico portoghese è stuzzicato dall’impresa storica.

Vincere la Serie A con la Roma sarebbe il massimo per la piazza, soprattutto considerando come la proprietà non stia investendo grandissimi capitali. Sono arrivati a costo zero Aouar e N’Dicka, i giallorossi sono al lavoro per un terzo colpo ma sempre senza spendere tanto.

Roma, è pronto il terzo acquisto

La stagione appena conclusasi ha dimostrato come la Roma abbia avuto una panchina molto esigua, pescando così calciatori dalla primavera e adattando tanti campioni in ruoli anomali. Mourinho non è stato felicissimo ma ha dimostrato di aver grande presa sulla squadra, soprattutto nel gettare in campo i giovani direttamente e senza indugi. Il prossimo acquisto va proprio nella direzione della linea verde, la Roma avrà Singo dal Torino, un colpo sulla fascia destra che spiazza le altre concorrenti.

In casa giallorossa l’olandese Karsdorp è in partenza. L’esterno ha mercato in Premier e potrebbe portare il denaro necessario per l’acquisto del granata. Singo è quotato una decina di milioni di euro, il Torino però dovrà cederlo in quanto va in scadenza nel giugno 2024. Ergo, non può tirare nemmeno troppo la corda se vorrà incassare, la Roma punterà a offrire 6-7 milioni più qualche giovane in scambio o uno tra Villar e Reynolds.

L’affare Singo metterebbe al sicuro la fascia destra, Celik rimarrebbe come valida alternativa. Mourinho punta ora su un esterno di qualità e che con Juric ha avuto un maestro severo, dunque è già ben forgiato dal punto di vista caratteriale. Lo scatto della Roma contro Inter e Juve arriva così in maniera spiazzante, gli altri club stanno valutando ancora la situazione dei rinnovi e sembrano aver lasciato campo libero. La Roma ne approfitterà, chiudendo al più presto la trattativa.