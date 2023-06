Ritorno choc di Di Maria: arriva il via libera

Il ritorno di Angel Di Maria potrà essere il colpo inatteso nel calciomercato, si sono decisamente riavvicinate le parti.

L’esterno offensivo è reduce da una stagione di alti e bassi ma ha ancora voglia di entusiasmare i suoi tifosi, chiudendo la carriera anche in maniera inattesa. C’era il sentore di questo colpo di scena, ma ora manca davvero poco.

L’ultima stagione di Angel Di Maria è stata decisamente turbolenta. Nella Juve è stato un corpo estraneo o quasi nella prima parte della stagione, poi ha vinto il mondiale con l’Argentina e ha giocato buone se non ottime partite tra l’inverno e la primavera. Con il primo caldo però è tornato a non convincere, annunciando poi di fatto l’addio ai bianconeri.

Ora, c’è la possibilità di un ritorno in ballo per il calciatore argentino, che sembra essere deciso a un bis che sta stupendo buona parte dei tifosi e una parte della dirigenza, convinta su come i rapporti con l’argentino sembravano già chiusi. Il 35enne può ancora dare tanto se messo nelle giuste condizioni. Un po’ come quanto avvenne con l’Argentina, al mondiale è stato determinante con tanto di gol in finale contro la Francia.

Ritorna Di Maria, i dettagli dell’affare

Le motivazioni contano molto e l’esterno vuole concludere la carriera lasciando un buon ricordo e non vanificando quanto fatto in passato. Alla ricerca di emozioni ma anche dell’amore perduto dei tifosi, per un’ultima meta europea dal fascino intatto. Di Maria tornerà al Benfica, l’argentino è in pole per un bis con i lusitani.

Secondo quanto riporta A Bola, c’è una chance concreta per il ritorno nel team portoghese, che svezzò proprio lo stesso Di Maria lanciandolo nel grande calcio. Il Benfica scovò l’esterno dal Rosario Central, portandolo a ventidue anni in Portogallo e, dopo tre stagioni importanti, spiccò il volo verso il Real Madrid, lasciando sempre un grande affetto nei confronti dei suoi primi supporter in Europa. Il ritorno in Portogallo sarebbe una scelta romantica ma anche l’unica fattibile nel nostro continente, stando alle ultime.

Da una parte la voglia anche di guadagnare qualcosa in più, dall’altra la necessità di essere competitivo. Angel Di Maria si trova preso in mezzo da questi due desideri, l’interesse dell’Inter Miami continua a essere concreto. In MLS c’è una prospettiva in più per lui, ovvero quello di ricomporre la coppia con Leo Messi. Dopo i fasti del mondiale, è stuzzicato anche dall’idea di ritrovare l’amico e campione argentino.