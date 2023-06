Giorgia Rossi, voglia d’estate: in bikini è uno spettacolo

Giorgia Rossi pronta per l’estate, la giornalista di DAZN in grandissima forma manda in visibilio i suoi ammiratori

Stagione calcistica andata in archivio e tra le principali MVP di una annata per tanti versi indimenticabile non si può che citare lei, Giorgia Rossi. La giornalista romana di DAZN è da tempo una delle preferite in assoluto dal pubblico, per tanti motivi.

La conduttrice si è sempre contraddistinta per passione e competenza fuori dal comune, unendo a tutto questo una bellezza mozzafiato, che l’ha resa una vera e propria beniamina del pubblico. Già ai tempi di Sport Mediaset, era in questo senso uno dei principali punti di riferimento. La consacrazione definitiva con l’approdo a DAZN, due anni fa.

All’interno dell’emittente streaming, non ha patito per niente il ‘confronto’ con Diletta Leotta, anzi. Interpellata in merito, lei per prima sgombrò il campo da qualsiasi tipo di polemica spiegando di non vedere la catanese come una rivale e anzi ammirandola come professionista, pensando di potersi ispirare a lei e potere imparare molto. Il risultato, è che le attenzioni da parte degli ammiratori si sono armonicamente divise. Si tratta di una coppia che contribuisce a rendere a dir poco indimenticabili i weekend calcistici.

Giorgia Rossi incontenibile in bikini: meraviglia senza confini, risplende al sole col suo fascino

Ora, diverse settimane di pausa, prima di tornare in campo, il 19 agosto, per la ripartenza del campionato. Il pubblico attenderà con ansia di rivedere Giorgia in studio e sul terreno di gioco, quasi con la stessa trepidazione per il ritorno in campo delle squadre. Intanto, lungo l’estate non avremo certamente modo di annoiarci, anzi.

Giorgia è sempre molto attiva sui social, con un seguito su Instagram di tutto rispetto (oltre mezzo milione di followers). La 36enne, come prevedibile, si è presentata in gran spolvero all’appuntamento con la bella stagione.

In barca, si sta godendo una delle prime giornate di relax. Panorama che fa venire voglia d’estate, ma gli sguardi non possono che finire tutti su di lei, in primo piano con la sua silhouette avvolgente e con un dettaglio esplosivo in risalto. La scollatura in costume infiamma l’atmosfera, come spesso accade. E’ solo un interessantissimo antipasto di quello che ci attende prossimamente. Anche ‘fuori onda’, Giorgia raccoglie applausi a scena aperta da parte di tutti.