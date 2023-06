Tacchi e gambe da capogiro: Ilaria D’Amico lascia tutti senza fiato

E’ tornata davanti al piccolo schermo dopo un periodo di assenza prolungata. Ilaria D’Amico è comunque riuscita a sorprendere tutti i suoi fans

L’ultima sua avventura televisiva, il programma di intrattenimento chiamato ‘Che c’è di nuovo’, non ha dato i risultati sperati in termini di ascolto, tanto che i vertici della Rai hanno deciso di sospendere e cancellare le ultime puntate. Delusa e amareggiata, Ilaria D’Amico ha deciso di allontanarsi per un po’ di tempo dal piccolo schermo.

Una sorta di autoesilio imposto in buona parte dai provvedimenti della TV di Stato con la quale i rapporti sono a quanto pare irrimediabilmente compromessi. La lontananza dal piccolo schermo ha inciso sulla popolarità della giornalista romana, diventata celebre per la sua storia d’amore con il portiere del Parma Gianluigi Buffon.

Fino a qualche anno fa la D’Amico era considerata quasi all’unanimità la signora del calcio italiano, grazie alla conduzione del contenitore calcistico della domenica ‘Sky Calcio show‘ in onda per una decina d’anni sui canali del colosso satellitare. Diventata popolarissima, la giornalista romana ha scelto di sganciarsi dal giornalismo sportivo per tentare un’incursione in argomenti più ‘impegnati’ come la politica.

Ma la trasmissione da lei ideata e promossa dai vertici della Rai non ha avuto l’impatto desiderato soprattutto in termini di ascolti. E così per qualche mese Lady Buffon è scomparsa dai radar, preferendo dedicarsi alla sua famiglia. Ma qualche giorno fa è riapparsa all’improvviso in un contesto per certi versi sorprendente.

Tacchi alti e pantaloni aderenti: Ilaria D’Amico ospite di Diletta Leotta spiazza i suoi fan

Ilaria è stata infatti ospite della sua più giovane collega Diletta Leotta all’interno del podcast ‘Mamma dilettante‘. Trattiamo del programma in streaming ideato proprio dall’inviata di DAZN che ha come argomento il nuovo mestiere di madre che Diletta sta per intraprendere.

La bambina, concepita con il compagno Loris Karius, nascerà intorno a Ferragosto e in vista del grande evento la conduttrice siciliana ospita di volta in volta delle figure femminili del mondo dell’informazione e dello spettacolo in grado di darle consigli utili.

Ilaria D’Amico che ha due figli, il secondo dei quali con Gigi Buffon, ha dispensato consigli e rassicurazioni a Diletta Leotta che non vede l’ora di poter finalmente tenere tra le braccia la sua prima figlia. La D’Amico è apparsa in gran forma come risulta da alcuni scatti pubblicati su Instagram.

Bella come al solito, sorridente, vestita con un paio di pantaloni bianchi attillati che ne mettevano in risalto le gambe lunghe e affusolate e ai piedi dei sandali dotati di un tacco decisamente alto che ne slanciavano ancora di più la figura. I fan hanno apprezzato parecchio.