Delirio per Diletta Leotta: l’ultima foto fa impazzire i fan

Diletta Leotta non smentisce mai il suo fascino senza fine: la conduttrice sportiva in una posa estremamente accattivante

Anche a campionato finito, non si può mai fare a meno del fascino e della classe di Diletta Leotta. Il suo vasto seguito di fan continua a rimanere costantemente aggiornato sulle ultime novità che riguardano la splendida conduttrice catanese, e come sappiamo bene quest’anno c’è un motivo in più.

Il volto principe di DAZN infatti sta rubando la scena sui social con ripetuti scatti in dolce attesa. Tra un paio di mesi, Diletta e il suo Loris Karius diventeranno genitori di una splendida bambina. E la conduttrice si sta godendo ogni momento di questo fantastico viaggio.

In particolare, di recente Diletta ha varato un format sul suo profilo Instagram in cui racconta attese, ansie, timori della gravidanza, provando a rispondere a tutte quelle domande che assillano la mente dei neo genitori o di coloro che come lei si apprestano a esserlo. Ospiti insieme a lei personaggi come Ilaria D’Amico e Alessia Marcuzzi, tra le altre. Un po’ di preoccupazione è normale e fisiologica, ma Diletta sta affrontando il suo percorso sempre con il sorriso. E sempre mettendo in mostra il consueto fascino che continua a rapire il cuore dei fan.

Diletta Leotta, relax in abiti succinti: le sue curve sono sempre un sogno

Gli oltre 8 milioni e 700 mila followers di Diletta su Instagram prendono d’assalto il suo profilo più che mai. Aspettando sia il lieto evento che di rivederla poi, tra qualche mese, sui campi principali del campionato di calcio come da prassi consolidata degli ultimi anni. Nel frattempo, la bellezza e la sensualità della 31enne catanese non mancano mai di farci rimanere a bocca aperta.

Eccola in uno scatto dedicato all’ultimo giorno di primavera, con un momento di relax speciale, distesa sull’erba. Diletta è sempre sul pezzo ma naturalmente, in questa fase, appena può stacca la spina e si prende qualche momento per se stessa. La posa è di quelle che non si dimenticano, anche con il pancione è davvero seducente.

Gli sguardi di tutti vanno dalle gambe perfette alla solita vertiginosa scollatura, con un tocco in più dato dallo sguardo e dal sorriso di una Diletta più radiosa che mai. E gli applausi e i commenti entusiasti sono inevitabili, anche se qualcuno va decisamente sopra le righe e altri sottolineano quanto sarebbe il caso di evitare messaggi troppo osè.