Il top bianco fa sognare: Diletta costringe tutti allo zoom

La giornalista di DAZN torna a far parlare di sè con uno scatto che ha letteralmente spiazzato i suoi tanti fan

Il suo norme risuona ormai da tempo come uno dei più noti, amati e chiacchierati del popolo del web e non solo. Diletta Leotta è diventata una figura monopolizzante, quasi magnetica, in grado di attirare a sè con bellezza e semplicità milioni di persone.

Sulle sue pagine social spesso e volentieri delizia i tanti fan che la seguono con grande amore, regalando scatti pregni della sua infinità sensualità. Da questo punto di vista, l’estate che avanza non fa altro che regalare ai followers nuovi spunti per godere della bellezza di Diletta. Diletta Leotta nasce a Catania il 16 agosto 1991 e deve il suo successo al mondo dello sport dove, come giornalista, ha raccontato egregiamente negli ultimi anni gli avvenimenti più importanti soprattutto in ambito calcistico.

Dagli inizi con Sky, poi Mediaset ed adesso DAZN, la 31enne siciliana è sempre sulla cresta dell’onda. Si è laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Catania: una delle sue prime apparizioni è avvenuta nello show ‘TIki Taka’, condotto e portato al successo dal collega Pierluigi Pardo su Italia 1 ormai diversi anni fa. È anche una apprezzata speaker radiofonica: attualmente è il volto di ‘Radio 105’.

Il top è strettissimo: Diletta fa girare la testa

La bellezza della Leotta è da applausi e ad ogni sua apparizione sul piccolo o grande schermo, i complimenti per lei non si contano: è diventato un vero e proprio cardine del mondo social nel nostro Paese e su Instagram conta 8,7 milioni di seguaci. Da qualche tempo la sua vita privata è al centro dell’attenzione di fan e media, vissuto che nonostante i tanti flirt accostati alla Leotta negli anni, adesso è finalmente innamorata e felicissima.

È molto legata all’ex portiere del Liverpool, il tedesco Loris Karius. I due aspettano anche una bambina. Una coppia bellissima che giorno dopo giorno appare sempre più affiatata e destinata a creare una famiglia molto unita. Le curve di Diletta, come appare naturale vista la gravidanza che è sempre più vicina al termine, appaiono sempre più generose ed esplosive. Ed i commenti degli ammiratori della giornalista siciliana, spesso e volentieri troppo ‘animati’, non mancano.

La sua ultima foto postata su Instagram, che ha ‘acchiappato’ in breve tempo quasi mezzo milione di likes, la vede indossare un top cortissimo ed estremamente stretto che fa enorme fatica a contenere il lato A della conduttrice e speaker radiofonica.

Mai così esplosiva e giunonica, la Leotta in posa per l’obiettivo è più bella che mai. La futura mamma ha lasciato di stucco i fan che non hanno potuto fare altro che constatare come la sua bellezza – pur evolvendosi – resti sempre tra le più apprezzate e inattaccabili del web.