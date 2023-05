Lo stadio ai piedi di Diletta, scollatura esagerata per la Leotta

L’ultimo scatto che vede protagonista Diletta Leotta ha fatto perdere la testa ai fan: sensualità pazzesca

Diletta Leotta è nata a Catania il 16 agosto 1991 ed è giunta alla ribalta negli ultimi anni per la sua rilevanza nel mondo dello sport, prima come giornalista di Sky poi, adesso, a DAZN.

Laureata in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Catania. Una delle apparizioni più importanti è stata quella di ‘Tiki Taka’, programma su Italia 1, condotto da Pierluigi Pardo. Bellezza mozzafiato, tra le più apprezzate e seguite sui social, la 31enne siciliana è da qualche mese innamoratissima. L’incontro con il portiere del Newcastle Loris Karius ha fatto scoccare la scintilla che, successivamente, ha portato la giornalista ad una meravigliosa gravidanza. Dopo anni di flirt e presunti corteggiamenti da parte di personaggi di spicco nel mondo dello spettacolo, Diletta Leotta ha trovato finalmente la sua metà. I due quindi sono in procinto di costruire una famiglia.

Quando mancano ormai circa tre mesi al parto, Diletta non ha comunque voluto trascurare i suoi fan continuando a postare scatti sui social che mostrano – com’è naturale che sia – rotondità e curve sempre più esplosive. E da questo punto di vista, una delle ultime foto regalate ai followers ha davvero lasciato tutti senza parole per bellezza e sensualità esplosiva mostrate dalla Leotta nella sua ultimissima tappa lavorativa a Napoli.

Diletta fa impazzire lo stadio: scollatura illegale

In occasione di Napoli-Inter, match per la cronaca conquistato dai campioni d’Italia per 3-1, la Leotta è stata a bordocampo per il consueto servizio di DAZN. Prima che il vi fosse il fischio d’inizio, la bellissima siciliana ha voluto omaggiare i suoi 8,7 milioni di followers su Instagram con una foto che lascia davvero poco spazio alla fantasia. Una tuta nera strettissima, con una scollatura davvero imponente che ha davvero spiazzato e attirato l’attenzione di tutti. Anche in gravidanza, infatti, la nota giornalista e showgirl è apparsa più bella e sensuale che mai. In tanti allo stadio hanno notato la bellezza della donna, apparsa anche raggiante.

I commenti sotto le foto non sono mancati, chi faceva battute simpatiche e chi notava invece la sensualità della donna. Diletta è sempre stupenda e continua a fare strage di cuori tra cui sui social la segue in maniera assidua e gode delle sue stupende foto sui social.