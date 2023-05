Serie A: un altro club cambia proprietà, offerta irrinunciabile

In Serie A la situazione si fa ogni giorno più complessa ed articolata. Adesso un altro club è pronto, a quanto pare, a cambiare proprietà, dal momento che è giunta in sede una offerta che non può che essere considerata come irrinunciabile. Le ultime su questa vicenda.

La situazione in Serie A diventa ogni giorno più delicata e complicata, soprattutto intorno ad alcuni club. E’ estremamente incerto il futuro della Juventus, che ha ricevuto una penalizzazione di dieci punti per le plusvalenze ed aspetta la sentenza relativa alla manovra stipendi. Non se la passano, però, di certo meglio altre società, che sono vicine al cambio di proprietà, o con gli attuali proprietari al lavoro per venderle. A partire, in tal senso, dall’Inter, con Zhang che sembrerebbe pronto a fare un passo indietro e a defilarsi. Ora una società sta per cambiare proprietà grazie ad una offerta molto vantaggiosa.

Serie A, club cambia proprietà

Il calcio italiano vive una fase della sua storia recente molto delicata, dal momento che sono tanti i punti interrogativi all’orizzonte. Una società, però, dopo tanta incertezza, sembra adesso pronta a cambiare proprietà. Si tratta di una situazione in continuo divenire ed in tal senso arrivano degli sviluppi dell’ultima ora.

Andrea Radrizzani, proprietario del Leeds, che sta per cedere, e Matteo Manfredi, stando a quanto raccontato da Calciomercato.com, fanno sul serio per l’acquisto della Sampdoria. In tal senso hanno presentato una nuova offerta vincolante che viene descritta come ulteriormente favorevole e vantaggiosa per i creditori del club. A lavoro su questa operazione sarebbe Gestio Capital, vale a dire il Multi-Family Office ideato proprio da Manfredi, ormai nel lontano 2012. I due, inoltre, avrebbero già preso i primi approcci anche con il trustee Gianluca Vidal.

Sampdoria, Radrizzani fa sul serio

La situazione, come detto anche in precedenza, muta in continuazione ed è anche normale che sia così. La quadra, infatti, andrebbe trovata entro la fine del mese ed ormai i tempi stringono. Radrizzani, come è noto, vorrebbe reinvestire nella Sampdoria parte del ricavato dalla vendita del Leeds ed ormai non ci sono più dubbi sul fatto che ci sia dietro una ferma volontà di investire nel club di Genova. Figure centrali in questa vicenda sono anche quella di Massimo Ferrero e dell’ex presidente Garrone.