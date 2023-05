Bufera Donnarumma, tifosi increduli: lo ha fatto di nuovo

Ancora nei guai Gianluigi Donnarumma. Il portiere ex Milan è ancora nel mirino delle critiche in Francia per l’ennesimo episodio non così positivo.

Fino a qualche anno fa era considerato il portiere migliore d’Europa, sia per la giovane età e dunque i grandi margini di miglioramento, sia per la reattività incredibile e spaventosamente pronta.

Gianluigi Donnarumma però, dal giorno del suo arrivo a Parigi, ha sicuramente attraversato momenti complicati e mostrato inaspettate lacune. La decisione di lasciare il Milan a costo zero per trasferirsi nel ricco PSG, dove guadagna uno stipendio da nababbo, non sembra essergli giovata.

Donnarumma già lo scorso anno ha sofferto il dualismo con Keylor Navas e non è mai sceso in campo con grande serenità. Lo ha dimostrato l’errore grave in Champions League, nella sfida Real Madrid-PSG in cui ha concesso letteralmente gol a Benzema, sancendo di fatto l’eliminazione dei francesi. L’estate scorsa però il PSG ha preso una decisione: via Navas, acquistato dal Nottingham Forrest, e spazio da titolare assoluto per Donnarumma, che dunque non ha più avuto rivali tra i pali dei parigini.

Donnarumma, altra papera evidente in Auxerre-PSG

Peccato che neanche la titolarità fissa ha aiutato Gigio, autore sì di qualche prestazione molto convincente, ma allo stesso tempo non sono mancati errori evidenti e marchiani. Come se l’ex Milan non riuscisse a dare continuità alle sue prove. L’ultima papera è giunta sabato sera. Sfida tra Auxerre e PSG, che si mette subito in discesa per i parigini. Doppietta del solito Mbappé dopo una decina di minuti e vittoria già in cassaforte, che avvicina la squadra di Galtier al titolo nazionale in Ligue 1. Ma nella ripresa Donnarumma ne ha combinata un’altra.

Ogni giornata una papera pic.twitter.com/WEfReSg3hd — SIAMO SECONDI DA SOLI GRAZIE A FURLANI (@manu__99) May 21, 2023

Su un diagonale del calciatore maliano Sinayoko, il portiere classe ’99 si lascia passare il pallone, decisamente prendibile, sotto il corpo e le braccia tentando un goffo tuffo su sé stesso. La conclusione dell’esterno dell’Auxerre finisce sorprendentemente in rete e riapre la partita, ma per fortuna di Donnarumma la gara si concluderà con il 2-1 finale per il suo PSG. Cominciano ad affiorare i dubbi del PSG sulle reali capacità di Donnarumma, che non riesce proprio a lasciarsi alle spalle tensioni e titubanze, nonostante si tratti di un portiere di qualità, già maturo e campione d’Europa in carica. Chissà che l’addio dal Milan, così turbolento e discusso, non abbia fatto male per primo proprio a Gigio.