Champions League, biglietti a peso d’oro: che rischio per l’Inter

Una vera e propria corsa per Istanbul, i tifosi dell’Inter devono superare mille avversità per vedere dal vivo la finale di Champions League.

L’appuntamento più atteso dell’anno rischia di trasformarsi in una sorta di missione, l’Uefa detiene i biglietti e non sta rendendo di certo la vita facile ai tifosi italiani, che “rischiano” così di vedere la partita dal divano di casa propria.

La corsa al biglietto sta mettendo ansia ai tifosi dell’Inter, ci sono molti problemi da risolvere e in sempre meno tempo. Vedere dal vivo la squadra di Inzaghi è l’obiettivo di tanti che non badano a spese per quest’appuntamento, pensando a quanto accade dal vivo nel 2010 nella finalissima contro il Bayern Monaco a Londra.

Ai tempi bastò Diego Milito, ora contro Erling Haaland e compagni servirà un grande gioco di squadra, quello che i tifosi desiderano vedere possibilmente dal vivo. La corsa al biglietto è piena d’ostacoli, l’Uefa non sta facilitando il compito dei tifosi, ricordando come sono proprio i vertici del calcio europeo a stabilire le regole per i ticket tramite il loro portale.

Biglietti Inter, cosa accade per la Champions

Non ci sono intermediari, biglietti omaggio dai più disparati sponsor e altro ancora, come spesso accade per le gare di Serie A. La finale di Champions League ha un protocollo molto rigido in materia, lo stadio di Istanbul ha la stessa capienza di San Siro ma non lo stesso numero di posti per i tifosi dell’Inter: 20mila biglietti per i nerazzurri, da prendere per altro il prima possibile, nel giro di 24 ore potrebbero essere sold out. Il vantaggio è riservato agli abbonati di questa stagione e ai soci degli Inter Club da almeno tre anni, i prezzi poi non sono facilmente accessibili e suddivisi in quattro fasce: 70 euro (compresi i posti per disabili), 180 euro, 490 euro, 690 euro per la tribuna vip.

Per altro, c’è una precisazione importante per quanto riguarda gli stessi biglietti. Superate le 20mila richieste, non conterà l’ordine cronologico di prenotazione, bensì proprio una sorta di “anzianità” maturata da abbonati. Una scelta che sta facendo molto discutere i supporter nerazzurri, la caccia al biglietto diventa molto complicata. Quanti si registreranno sul sito Uefa avranno via mail il codice per acquistare i biglietti, optando per il solo tagliando oppure per dei pacchetti comprensivi di volo charter e transfer facoltativo tra stadio e aeroporto, da indicare entro il 24 maggio. Il sacrificio per Lukaku e compagni dunque sarà un mix di velocità, fedeltà e anche fortuna visti i propositi di abbonati e fedelissimi dei club.