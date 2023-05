Dalla Juve al Milan, il tradimento è servito: affondo Maldini

Il Milan è già concentrato sulla prossima sessione di calciomercato: Maldini si scatena, la Juve finisce al tappeto

Vincere aiuta a vincere ed il recente successo sulla Sampdoria non può portare altro che ottimismo al Milan di Stefano Pioli in vista del rush finale, in una stagione non troppo positiva per il ‘Diavolo’.

Ci sarà da sudare in campo ma ci sarà da lavorare con ancora più convinzione lontano dal rettangolo verde, in vista di quella che rischia di essere tra le più movimentate sessioni di calciomercato degli ultimi anni. Gli investimenti chiusi nell’estate 2022 non hanno minimamente reso secondo le aspettative: De Ketelaere su tutti ma anche Origi e Vranckx hanno deluso e non è detto che molti di questi nomi l’anno prossimo non siano lontani dai colori rossoneri. Il Milan è pronto ad una reale rivoluzione con alcuni reparti che saranno maggiormente toccati dalle idee di Maldini e Massara.

A centrocampo la tegola legata al brutto infortunio occorso a Ismael Bennacer costringerà i rossoneri a cercare un profilo di spessore in mezzo al campo. L’algerino ne avrà infatti per i prossimi 6-7 mesi e servirà un sostituto in vista della prossima stagione. Ma è in attacco che arriveranno decisamente molte sorprese. In tal senso, il mercato del Milan potrebbe inevitabilmente incrociarsi con quello della Juventus. Ecco il piano della dirigenza meneghina per uno scippo da sogno.

Capolavoro Milan: così firma lo juventino

Zlatan Ibrahimovic dirà addio al Milan e forse pure al calcio giocato mentre dietro Giroud c’è e rischierebbe di rimanere un vuoto preoccupante e difficile da colmare. Quello che a conti fatti era e rimane il grande sogno del Milan è Dusan Vlahovic. Il bomber serbo non ha brillato con la Juventus ed il suo rapporto con Massimiliano Allegri non è affatto dei migliori.

Nonostante un rendimento assolutamente ben lontano da quello mostrato a Firenze, il 25enne di Belgrado ha comunque segnato 14 gol con 4 assist vincenti in 41 presenze stagionali. La Juventus non ha mai escluso la possibile cessione, provando a rientrare di buona parte degli 81 milioni spesi nel gennaio 2022 e ormai volati a Firenze. Ed i rossoneri potrebbero davvero farci un pensierino: sembra fantacalcio, ma ad una particolare condizione il trasferimento di Vlahovic in quel di Milanello potrebbe finire per concretizzarsi veramente.

Se il Milan dovesse finire per centrare la qualificazione alla prossima Champions League, Maldini potrebbe accumulare un budget sufficiente per regalare al ‘Diavolo’ un attaccante degno di guidare il reparto avanzato di Pioli da qui ai prossimi anni. A maggior ragione con Giroud che dovrebbe dire addio tra un anno. La possibilità che i rossoneri alla fine rientrino tra le prime quattro c’è ancora: molto dipenderà anche dal caso plusvalenze fittizie e la decisione su una probabile penalizzazione alla Juventus da parte della Corte Federale di Appello.