Big in fuga: la Juve perde anche lui

Un big potrebbe lasciare in estate la Juventus dopo tutto quello che sta succedendo. Sarebbe una vera mazzata per i tifosi

“La Vecchia Signora” si trova a dover fronteggiare un doppio problema, legato al campo e alle aule di tribunale. Allegri è in grande confusione e si trova dinanzi ad una situazione davvero complicata.

Solo una settimana fa il presente della Juve non sembrava poi essere così negativo, considerando la possibilità ancora aperta di strappare una qualificazione per la finale di Europa League a Budapest e la classifica di Serie A che concedeva ampie possibilità di secondo posto. Pochi giorni dopo la situazione si è completamente capovolta, tra campo e aule di tribunale. Si perché la sentenza della Corte d’Appello Federale ha sancito una penalizzazione di 10 punti in classifica (con i bianconeri che hanno già annunciato un possibile ricorso).

A questo punto Chiesa e compagni si trovano a 59, al settimo posto ed esclusi dalle coppe europee (per la Conference League bisognerebbe attendere l’esito della finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter). Allegri non è riuscito a tenere alta la concentrazione nemmeno nel posticipo al Castellani di Empoli, dove è arrivata una pesantissima sconfitta per 4-1 (doppio Caputo, Luperto e Piccoli, per i padroni di casa). Il non poter accedere alla qualificazione per la Champions League creerebbe un grandissimo danno a livello finanziario, con un mercato che diventerebbe complesso.

Juventus, in arrivo un mercato difficile: può partire anche Federico Chiesa

Si perché qualora la Juve venisse esclusa dalle coppe europee, Cherubini e Calvo saranno costretti a stringere la cinghia, con una finestra di rafforzamento che sarebbe piuttosto relativa. Innanzitutto c’è bisogno di qualche cessione eccellente per migliorare i conti in rosso del bilancio. Uno dei principali indiziati a partire, qualora ce ne fosse bisogno, è Federico Chiesa. L’esterno, ex Fiorentina, ha combattuto per quasi tutta la stagione con il recupero dall’infortunio al crociato e non ha praticamente mai trovato continuità fisica. Su di lui ci sono gli occhi di diverse big europee, in particolar modo una.

Stiamo parlando del Bayern Monaco di Tuchel, che potrebbe aver bisogno di un profilo del genere per sostituire diversi partenti. Sul mercato sono finiti Mané, Coman e Gnabry, con i quali si può finanziare qualche bel colpo in entrata. Per Chiesa la Juve non chiede meno di 40 milioni e vorrebbe attendere un altro anno, anche per valutarne il recupero. Qualora i tedeschi dovessero insistere, con le giuste cifre, la fumata bianca potrebbe diventare realtà.