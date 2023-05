Michael Schumacher, altra toccante rivelazione: è successo poco fa

Nei confronti di Michael Schumacher vi è stata un’altra toccante rivelazione, ecco quanto successo poco fa e cosa si è detto sul suo conto.

Un ex collega del pilota tedesco è tornato a parlare di Schumacher e lo ha fatto mettendolo a confronto con un campione più recente. Attraverso tale paragone sono venuti fuori alcuni punti in contatto tra i due ma non solo. Sono venuti fuori anche delle grosse differenze tra le parti.

Michael Schumacher, la toccante rivelazione (ansa) – calciomercatoweb.it

Le ultime affermazioni sono state fatte di recente da David Coulthard, pilota degli anni ’90 e primi 2000, capace di vincere in carriera 13 Gran premi e capace di cogliere un secondo posto nel 2001 nella classifica piloti.

Per buona parte della sua carriera, lo scozzese ha affrontato come avversario Micheal Schumacher, e per qualche stagione anche Fernando Alonso. L’ex pilota ha paragonato i due campioni ed ha paragonato nello specifico i due ritorni in Formula Uno. Il sette volte campione del mondo, record detenuto insieme a Lewis Hamilton, lasciò nel 2006 dopo oltre un decennio di successi e trionfi con la Ferrari. Poi dopo anni di distanza si rese protagonista di una clamorosa decisione, lasciando tutti di stucco.

Michael Schumacher: notizia appena arrivata

Nel 2010, dopo un quadriennio vissuto tra qualche gara di Superbike nel campionato tedesco e facendo da consulente e collaudatore all’interno della Formula 1, Schumacher decise di ritornare a gareggiare, correndo con la Mercedes. Il pilota prese parte a tre stagioni dove non andò oltre a qualche buon piazzamento ed un podio a Valencia all’età di 43 anni. Non vi furono acuti per l’ex Ferrarista che non riusci’ ad avere il rientro che tutti si aspettavano.

Analogo per certi versi il percorso di Fernando Alonso, ritiratosi dapprima nel 2018 e poi ritornato 3 anni dopo. In questa stagione, il pilota spagnolo sta vivendo però una seconda giovinezza, sino ad ora il 2 volte campione del Mondo ha ottenuto 4 podi nelle prime cinque gare disputate, arrivando nelle circostanze sul gradino più basso del podio, nonostante le sue 41 primavere.

Spiegando il suo rendimento e confrontandolo con quello di Schumi, ecco quali sono state le parole di David Coulthard durante il podcast Formula Success: “La differenza principale tra i due è stata quella di continuare a gareggiare, Alonso ha fatto IndyCar, Dakar e kart in Spagna, mentre Michael aveva avuto l’incidente in moto prima di ritornare in Formula Uno, ma quando è tornato aveva la giusta attitudine e continuava ad essere una figura incredibile, non riusciva ad andare bene solo perché l’orologio era andato avanti“.