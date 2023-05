Finale Europa League, che mazzata per i tifosi della Roma: “Non sarò a Budapest”

Arriva una mazzata per i tifosi della Roma, che non potranno avere il proprio beniamino a Budapest per la finale di Europa League

L’Europa League è diventato l’obiettivo principale della Roma, soprattutto dopo aver superato il Bayer Leverkusen in semifinale. José Mourinho tiene molto alla competizione, fin dalle prime partite ha sempre cercato di schierare la miglior formazione possibile.

I giallorossi hanno tentato questa strada dandole priorità per l’accesso alla Champions, visto che la concorrenza in Serie A è serratissima e sono stati diversi gli infortuni subiti ai giocatori più rappresentativi. La finale si disputerà il prossimo 31 maggio alla Puskas Arena di Budapest. Uno stadio di ultima generazione, quello che ospiterà Siviglia e Roma con relative tifoserie. Proprio alla Puskas Arena si sono anche disputati degli incontri di Euro 2020, come lo splendido pareggio dell’Ungheria di Marco Rossi contro la Francia, all’epoca campione del mondo in carica.

Per Mourinho, l’ennesima finale della carriera e stavolta dovrà avere la meglio sul Real Madrid dell’Europa League, il Siviglia, che ha vinto sei volte la coppa senza mai perdere una finale. Uno dei due resterà scontento dopo la partita e i tifosi giallorossi si augurano siano gli andalusi, com’è ovvio che sia. Alla finale mancherà un beniamino dei tifosi della Roma che ha scritto la storia del club. Ad annunciarlo è stato lui stesso sui propri canali social.

Roma-Siviglia, De Rossi non ci sarà: svelato il motivo

Daniele De Rossi, attraverso una Instagram Stories, si è sfogato perché è stato contattato da tantissime persone per avere un biglietto per la finale di Budapest: “Non ho i biglietti, non ho agganci e non chiamerò i giocatori per averne perché anche loro suppongo ricevano migliaia di messaggi. Se avete quelli del viaggio e dell’albergo e non quelli della partite, siete str… du vorte. Fatevi il tour della città come turisti”.

Poi prosegue: “Attraverso Vito Scala, la Roma mi ha invitato ma purtroppo ho dovuto rifiutare. Non c’è finale che tenga, perché un pezzo del mio cuore quel giorno si diplomerà”. Parole chiare, che dimostrano quanto De Rossi sia stato bersagliato da amici, conoscenti e sconosciuti per avere un biglietto per la finale col Siviglia. E dopo aver invitato le persone a non rompergli le scatole, De Rossi ha specificato che non potrà essere alla Puskas Arena seppur invitato, perché la figlia Gaia si diplomerà quel giorno. Insomma, i tifosi giallorossi dovranno fare a meno del proprio beniamino.