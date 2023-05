Juve penalizzata: ecco cosa succede adesso

Juve penalizzata, il giorno dopo. Il 22 maggio era il giorno della tanto attesa decisione della Corte Federale d’Appello sulla vicenda plusvalenze-Juventus.

La decisione è arrivata, così come immediati sono arrivati i commenti “legali”. Nell’ultima settimana era iniziato il conto alla rovescia. Più passavano i giorni e più si avvicinava il 22 maggio, “il giorno del giudizio”. Atteso dalla Juventus, ma non soltanto.

E quando il giudizio è stato annunciato, ancor prima di conoscerne il contenuto, ha provocato parecchi malumori in casa Juventus dal momento che è giunto pochi minuti prima dell’inizio della partita della compagine bianconera ad Empoli. Un tempismo perfetto. Quando poi la dirigenza juventina ha preso atto del giudizio della Corte, il malumore ha raggiunto il livello massimo. I giudici della Corte Federale d’Appello, in una composizione diversa rispetto a quella che aveva assegnato a gennaio scorso la penalizzazione di 15 punti, hanno infatti deciso per una nuova penalizzazione di 10 punti per la Juventus.

Il capo della Procura della Figc, Giuseppe Chiné aveva richiesto 11 punti di penalizzazione. Inoltre i giudici della CAF hanno prosciolto sette ex dirigenti e consiglieri del Cda bianconero, tra cui il vicepresidente Pavel Nedved. La richiesta dell’accusa nei loro riguardi era di otto mesi. La decisione della Corte Federale d’Appello ha scatenato diverse reazioni, anche da parte degli addetti ai lavori.

Due noti avvocati, Sergio Santoro e Roberto Afeltra sono intervenuti a Calciomercato.it su Tv Play e hanno commentato “tecnicamente” la sentenza della Corte Federale d’Appello. L’avvocato Santoro ha subito tenuto a precisare che la sentenza della Corte Federale non è una sentenza “politica”, anche se il noto legale non ha condiviso la decisione che la penalizzazione alla Juventus sia da scontare nella stagione in corso. Cosa accadrà adesso? Per l’avvocato Santoro l’unica soluzione in mano alla Juventus è impugnare la sentenza al Tar per la richiesta di un risarcimento danni.

Il giudizio dell’avvocato Roberto Afeltra si concentra invece sull’afflittività della pena. La Corte Federale ha deciso per l’assoluzione di sette ex dirigenti e consiglieri del Cda bianconero e per una penalizzazione pari a 10 punti in classifica, meno dei 15 avuti in precedenza e più dei 9 richiesti inizialmente dal procuratore della Figc, Giuseppe Chinè. Gli scudetti 2018-2019 e 2019-2020 non sono stati toccati e comunque, per l’avvocato Roberto Afeltra, la sanzione più corretta sarebbe stata un’ammenda.

Anche l’avvocato Afeltra ha provato a rispondere alla domanda: cosa accadrà adesso? La Juventus potrà rivolgersi nuovamente al Collegio di Garanzia dello Sport. Il giudizio complessivo sulla decisione della Corte Federale d’Appello da parte dell’avvocato Afeltra è durissima: “E’ un obbrobrio giuridico“. Una sentenza che, a detta del noto legale, si è incartata da sola. E la Juventus, vincendo tutte e tre le restanti gare di campionato, parteciperà alla prossima Champions League.