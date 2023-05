Diletta Leotta, la mamma in lacrime: un’altra sorpresa per la famiglia

Fantastica sorpresa per la mamma di Diletta Leotta. La signora ha ricevuto un regalo inaspettato. Grandissime emozioni come conferma la foto sui social

Diletta Leotta è al centro dei riflettori, letteralmente. La conduttrice sportiva, tra le più amate e apprezzate di sempre, ultimamente sta facendo parlare di sé non soltanto per la sua bellezza (come sempre accade). C’è la love story con il portiere Loris Karius che sta riscaldando gli animi dei tantissimi fan. Quello con il giocatore danese è stato un vero e proprio colpo di fulmine per la Leotta.

Amore a prima vista, come direbbero in molti, e che ben presto si è trasformata in una storia seria e basata sui più puri valori sentimentali. I due, infatti, sono già in attesa di un bambino. Un regalo dei più belli e che Diletta e Loris hanno ben presto comunicato pubblicamente. Sembrano proprio felici i due celebri personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport. Stanno già spopolando sui social i fantastici scatti di Diletta col pancione. Una lieta notizia che è stata accolta con grande emozione anche dalla famiglia della conduttrice DAZN.

Sarà una femminuccia, come dichiarato da Diletta Leotta in persona nel programma Verissimo. La stessa ha raccontato che una volta conosciuto il sesso della bambina ha pensato subito di chiamarla Ofelia, proprio come la mamma. Peccato che quest’ultima abbia risposto di “no”. Vuole che la nipote abbia un altro nome, e che la figlia non si senta costretta ad attribuirle il suo. Intanto, però, la signora Ofelia ha ricevuto un ulteriore regalo di recente. Emozioni a fior di pelle!

Ofelia, regalo da Karius

Il 14 maggio, pochissimi giorni fa, è stata la Festa della Mamma. Un giorno speciale in cui ogni figlio ha omaggiato al meglio la propria madre. Anche Diletta Leotta è stata festeggiata, dato che tra qualche mese sarà genitore. E’ stato il celebre compagno Loris Karius a riempire di gioia la Leotta. Il portiere del Newcastle, nonché futuro papà, ha regalato un enorme mazzo di rose rosse alla fidanzata, in segno della maternità che sta per arrivare.

Ma non soltanto. Da gran gentiluomo, Karius ha omaggiato anche la mamma di Diletta, Ofelia appunto. Alla donna, il portiere ha regalato un altro mazzo di fiori, stavolta di rose bianche. Un modo fantastico per festeggiare la mamma della donna amata. La suocera di Karius è rimasta estremamente contenta del gesto.

A confermare la felicità di quel giorno è il post Instagram di Diletta Leotta (foto sopra). La conduttrice sportiva ha pubblicato uno scatto che la riprende con la madre, entrambe con in mano i mazzi di fiori ricevuti. Ma c’è anche un video molto simpatico in allegato, che riprende Loris Karius con i due regali che passeggia per strada direzione casa Leotta. Sembrano esserci proprio le basi di una storia matura tra il portiere danese e la bella conduttrice italiana, che di fatto si sono presto promessi il matrimonio.