Mercato Milan, il bomber arriva dalla Serie A: c’è l’annuncio

Mercato Milan, dopo la delusione per la sconfitta in UEFA Champions League arrivano notizie dal mercato che fanno ben sperare i tifosi. Il bomber che guiderà l’attacco il prossimo anno arriva direttamente dalla Serie A e per lui c’è anche un annuncio importante da registrare.

Delusione alle stelle, come è normale che sia, in casa Milan. Brucia troppo, infatti, la doppia sconfitta in semifinale di Champions League contro l’Inter, soprattutto per le modalità con le quali è avvenuta. C’è stata, infatti, una sensazione di enorme superiorità da parte dei nerazzurri che, ovviamente, è stata dolorosa da mandar giù per i tifosi. Adesso, però, per quel che concerne il mercato, arrivano delle buone notizie che fanno ben sperare in vista del futuro. Il nuovo bomber che affiancherà Olivier Giroud come numero 9 arriva dalla Serie A. Arrivato, in tal senso, anche il via libera.

Mercato Milan, arriva il nuovo bomber

Uno dei grandi problemi riscontrati dal Milan in questa annata è stato senza ombra di dubbio legato all’assenza di una valida alternativa ad Olivier Giroud, non più giovanissimo, per usare un eufemismo. Ibrahimovic, infatti, non è praticamente mai stato a disposizione, mentre Origi ha deluso enormemente le aspettative. Adesso, però, la dirigenza rossonera è al lavoro per colmare questa lacuna.

Il primo nome della lista è Marko Arnautovic, che ha trovato la via della rete otto volte in questa Serie A. Dopo un ottimo inizio di stagione, ha dovuto fare i conti con alcuni problemi tanto fisici quanto con l’allenatore Thiago Motta. La sua speranza è di trovare spazio in queste ultime tre giornate di campionato per dimostrare una volta di più tanto il suo valore quanto il suo stato fisico. E’ arrivato, però, un annuncio ufficiale che sa tanto di via libera per il suo addio al Bologna.

Arnautovic al Milan, c’è il via libera

Thiago Motta, in conferenza stampa pre Cremonese, ha parlato così del centravanti austriaco: “Con lui non ho nulla di personale. Se non gioca è solo per scelte tecniche che si legano a quel che vedo in campo. Ha 34 anni e se dovesse arrivare per lui la possibilità di giocare le competizioni europee, posso dire che la meriterebbe. Sarebbe giusto per lui giocarsi questa possibilità”. Insomma, al Bologna le porte sembrano a dir poco aperte per l’addio di Arnautovic.