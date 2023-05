Dalla Juve alla Roma: l’attaccante arriva gratis

Il calciatore è ormai vicino a svincolarsi dal suo club e potrebbe sbarcare in Serie A. Vediamo chi la spunterà tra Juventus e Roma.

Juventus e Roma sono in ballo per un trofeo molto importante. Ovvero l’Europa League, seconda competizione europea per club per rilevanza. Le due compagini italiane sono in semifinale e questa sera si giocheranno il pass per la finalissima di Budapest.

Ma dopo il gran finale di stagione, entrambe le squadre si getteranno sul mercato, con un medesimo cruccio: l’impossibilità di spendere cifre enormi per gli acquisti, visti i bilanci non troppo sereni e le problematiche interne. Soprattutto in casa Juve, vista l’inchiesta sulle plusvalenze e la manovra stipendi.

Per questo motivo i dirigenti di Juve e Roma stanno valutando eventuali colpi low-cost per la prossima stagione. Già lo scorso anno entrambe si sono gettate su innesti a parametro zero, ma di grande prestigio. I bianconeri si sono assicurati elementi come Di Maria o Pogba, mentre i giallorossi hanno puntato su Dybala e Matic.

Sfida Juve-Roma per Zaha, ma i giallorossi sono in vantaggio: le ultime

Un calciatore che si svincolerà a giugno e che sembra finito nel mirino sia di Juventus che della Roma è Wilfried Zaha. Stiamo parlando dell’esterno offensivo ivoriano, con passaporto britannico, che milita da molti anni nel Crystal Palace.

Un calciatore veloce e potente, anche di buona esperienza, che è pronto però a cambiare aria dopo aver dato tutto con la squadra delle Eagles. Il 30enne potrebbe fare comodo ad entrambe le compagini e rivali italiane. Ma alcune rivelazioni dalla Francia sembrano indirizzare Zaha verso la Roma di José Mourinho.

Ad affermarlo è stato il giornalista, esperto di calciomercato, Thibaud Verizian. Durante il suo programma sportivo Le Dej Foot, ha dichiarato di avere notizie certe sul futuro di Zaha, che come detto lascerà il Crystal Palace da svincolato. “L’unico club in contatto costante e pronto a fare un’offerta per Zaha è la Roma – ha ammesso candidamente il giornalista sportivo – So che la dirigenza del Marsiglia ha mostrato interesse ma per ora non c’è stata alcuna proposta”. Verizian ha anche ammesso di essere in contatto diretto con l’agente di Zaha.

Zaha, nato in Costa d’Avorio ma cresciuto in Gran Bretagna, è un vero e proprio uomo simbolo per il Crystal Palace, dove ha sempre giocato tranne la parentesi di un anno e mezzo poco fortunata al Manchester United. Esterno d’attacco di piede destro, ama giocare o come ala sinistra o come seconda punta.