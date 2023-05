Ancelotti cambia squadra dopo la delusione in Champions: scelto il nuovo club

L’allenatore è pronto a lasciare il club e ripartire per una nuova clamorosa avventura. Tifosi spiazzati dalla scelta del tecnico.

Il campionato spagnolo è stato conquistato dal Barcellona di Xavi che, arrivato nel novembre 2021 con lo scopo di rimettere in piedi una squadra collassata, è riuscito a trasmettere di nuovo un grande entusiasmo ai propri tifosi.

In questa stagione non c’è stata partita sebbene il Real Madrid ci abbia provato. I Blancos hanno in realtà “sacrificato” il campionato per puntare alla Champions League senza tuttavia riuscire a portare a casa il risultato. Gli spagnoli non hanno potuto fare niente per arginare la freschezza e la forza del Manchester City che ha stritolato la formazione di Ancelotti accedendo alla finale di Istanbul.

Una delusione non di poco conto se si pensa al blasone del Real e per questo la società sta pensando al prossimo futuro. Il Real Madrid pensa ancora a quella partita dell’Etihad, una vera e propria umiliazione, una lezione di calcio da parte di Guardiola. Se all’andata i Blancos hanno perlomeno messo in difficoltà la difesa dei Citizens, al ritorno non c’è stata storia: Bernardo Silva e Julian Alvarez hanno permesso al tecnico ex Barça di accedere alla sua seconda finale in tre anni.

Bomba dalla Spagna: Ancelotti pronto a salutare Madrid

La batosta è stata più forte del previsto e a Madrid non perdonano facilmente le sconfitte. Florentino Perez è ora impegnato a pianificare il prossimo futuro: c’è bisogno di sapere il nome del prossimo allenatore dato che Carlo Ancelotti, sebbene il suo contatto scada il prossimo giugno 2024, non è più sicuro di rimanere in Spagna. E le voci di un suo esonero non sono solo reali, ma per molti addetti ai lavori sono già un dato di fatto.

Sembrerebbe essere il momento giusto per la Federazione brasiliana, interessata da molti mesi all’allenatore di Reggiolo. Vero è che dopo la debacle di Manchester ha detto di voler rispettare il contratto che lo lega al Real, ma è altrettanto vero che se a fine stagione le cose dovessero complicarsi, scivolando ad esempio al terzo posto nella Liga, allora Florentino Perez potrebbe prendere la decisione più dolorosa. Il presidente potrebbe decidere di esonerare il tecnico prima della scadenza naturale del contratto.

Intanto il presidente della Federcalcio carioca Ednaldo Rodrigues ha più volte detto pubblicamente che il nome dell’italiano è l’unico in lizza per prendere il posto di Tite. Qualora Ancelotti accettasse l’offerta diventerebbe il primo allenatore italiano a sedersi sulla celebre panchina della Seleçao. L’unico ostacolo in questo momento sembrerebbe essere il tempo. Il Brasile infatti il prossimo 25 maggio dovrà comunicare i convocati per le sfide di giugno.