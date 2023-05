Tegola Theo Hernandez, ora in casa Milan è ansia totale

Dopo la delusione dell’eliminazione dalla Champions League arrivata per mano dell’Inter, il Milan si proietta su un finale di campionato che si prospetta infuocato.

I rossoneri sono chiamati a tre partite fondamentali per il futuro, visto il quinto posto in classifica a meno quattro dalla Lazio quarta. Sampdoria, Juventus e Verona sono le squadre contro cui il Milan cercherà di centrare un piazzamento alla prossima Champions League.

Nonostante questo, però, la dirigenza inizia a lavora sul calciomercato per la prossima stagione, sia per quanto riguarda le entrate che le uscite. Peer quanto riguarda le cessioni, un calciatore che potrebbe lasciare i rossoneri è Theo Hernandez, che la società può pensare di cedere in caso di offerte importanti. A tal proposti, un top club europeo è pronto a fare un tentativo concreto per strapparlo a Stefano Pioli.

Sul forte terzino rossonero a concretamente messo gli occhi il Paris Saint Germain. Il francese si sta rendendo protagonista di una stagione fatta di alti e bassi, che lo vede a quota quattro reti realizzate e cinque assist forniti in 42 partite disputate tra campionato e coppe.

Theo Hernandez via, il Milan ora trema: c’è il PSG

Visto il rendimento, la società sta pensando di cederlo in caso di proposte importanti, in modo da poter far cassa e rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Il PSG ci sta seriamente pensando e, in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League da parte della squadra rossonera, è pronto ad affondare per cercare di portarlo a Parigi. Il classe 1997 vedrà scadere il proprio contratto nel 2026, e questo permette alla dirigenza del club lombardo di chiedere cifre importanti per dare il via libera alla cessione.

Questo però non spaventa il club di Al-Khelaifi, pronto a mettere sul piatto un’offerta in grado di poter convincere il Milan. Il francese è intrigato dall’idea di provare una nuova avventura, soprattutto con il Paris Saint Germain che punta a vincere la coppa dalle grandi orecchie la prossima stagione. Si tratterebbe di una grande perdita per il Milan, che però con i soldi ricavati potrebbe regalare rinforzi importanti al tecnico, soprattutto in quelle zone di campo che necessitano maggiore qualità. Il Paris Saint Germain è pronto a fare sul serio, con Theo Hernandez che potrebbe decidere di concludere la propria avventura in rossonero in estate. L’ansia in casa Milan inizia a crescere, con il popolo rossonero che ora trema davvero.