Un fisico da fare invidia: Hunziker top in barca

Michelle Hunziker è la nonna più sensuale di Italia, il suo fisico in bella mostra è la dimostrazione di come i tempi siano decisamente cambiati.

Si può essere nonne e continuare a conquistare il cuore dei fan, Michelle Hunziker è un caso rarissimo e la sua linea diventa così un esempio. La conduttrice è in vacanza e non manca di infiammare i suoi followers con scatti audaci.

L’estate è ormai alle porte e non mancano le protagoniste a contendersi il ruolo di regine, lanciando così una sfida a colpi di foto. Una su tutte, però, sembra avere già vinto una sorta di titolo virtuale come quello di nonna più sexy, difficilmente qualche altra sua collega le leverà questo titolo.

Michelle Hunziker è in splendida forma, ha bruciato tutte le tappe nella vita ed è diventata nonna a 46 anni dopo esser stata mamma a venti. La conduttrice ha sempre mantenuto una linea invidiabile e ne fa pieno sfoggio in barca, la sua è una delle foto che è diventata subito virale e lo sarà per lungo tempo.

Nonna Hunziker, fisico da urlo

È quasi paradossale, ma la natura a volte regala anche bellezze che restano nel corso del tempo. Quella di Michelle Hunziker sembra intatta, è ormai un volto noto da una ventina d’anni ed è forse la star che ha avuto meno trasformazioni. Come se il tempo non si fosse mai fermato per lei, la svizzera è stata la prima moglie di Eros Ramazzotti e ha subito levato quest’etichetta dimostrando di poter lavorare con merito in televisione.

Mantenendosi sempre in forma, l’ultimo scatto in barca è entusiasmante. Michelle Hunziker con il fisico di una ragazzina, al timone della barca fa sognare gli italiani che la seguono sui social. Su Instagram ha raggiunto i 5,5 milioni di fan, un numero importantissimo a dimostrazione di come sia sempre al centro dell’attenzione, mostrando il suo fisico in varie occasioni e ricevendo una marea di like e pareri positivi.

Piace al pubblico maschile ed anche a quello femminile, che le ha spesso riconosciuto la capacità di non prendersi troppo sul serio e di non esagerare con trucchi e filtri. E anche le ultime foto confermano tutto ciò. Michelle Hunziker tornerà in tv, partendo già dal prossimo mese di settembre con ogni probabilità alla conduzione di Striscia la Notizia, per poi concentrarsi sugli eventi musicali come potrebbe essere quello del festival, sarebbe un tris personale per lei da non perdere.