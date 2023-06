Adios Juventus: il Real Madrid paga la clausola e se lo prende

Sembrava potesse essere un obiettivo concreto per la Juventus e invece il Real Madrid anticipa tutti: pronti a pagare la clausola.

La Juventus è alla prese con un cambio di paradigma dopo una stagione non certo all’altezza delle aspettative. Certo, a pesare sulla classifica finale bianconera, si sono messe anche le vicende extra campo, ma in ogni caso il settimo posto finale impone riflessioni sul mercato in vista della prossima stagione.

In casa Juventus sono diversi i nodi da sciogliere sul mercato, con la dirigenza che è pronta ad investire ulteriormente su una delle poche note liete di questo campionato, i ragazzi della Next Gen. Accanto a loro i bianconeri sono pronti ad un mercato mirato, che abbassi anche un’età media diventata troppo alta. Per questo era stato messo nel mirino una delle giovani sorprese della stagione appena conclusa: Ivan Fresneda.

Terzino destro del Real Valladolid, Fresneda, nonostante i soli 18 anni, si è imposto come una delle maggiori sorprese della Liga. Questo a dispetto del fatto che il suo club è retrocesso in Liga Adelante, la seconda serie del calcio spagnolo. Su di lui si è manifestato l’interesse della Juventus, ansiosa di prendere un prospetto che potrebbe, per i prossimi anni, garantire ai bianconeri una relativa sicurezza su quel lato del campo. A frustrare le speranze della Juventus c’è però il Real Madrid che, a quanto pare, è pronto a chiudere.

Juventus, Fresneda sfuma: il Real Madrid si è convinto a pagare la clausola

Già nell’ultimo Gennaio, Florentino Perez aveva cercato di prendere il terzino destro. La situazione in casa Real Madrid per quanto riguarda quel lato del campo impone ai Blancos un intervento sul mercato. Dani Carvajal purtroppo non garantisce più, complice anche l’età anagrafica, quel livello di prestazioni a cui aveva abituato il Santiago Bernabeu e lo stesso tecnico Carlo Ancelotti ha fatto sapere che gradirebbe un terzino in grado di farlo rifiatare senza perdere in qualità e livello di prestazioni.

Come detto, il Real Madrid ci aveva già provato lo scorso gennaio. La richiesta del Valladolid però all’epoca era stata di 30 milioni di euro. Una cifra che aveva incontrato un secco no da parte di Florentino Perez, restio a spendere tutti quei soldi per un 18enne.

La retrocessione delle Pucela cambia tutto: adesso infatti per strappare Fresneda bastano 20 milioni. Questa è la clausola inserita nel suo contratto. Una cifra che il Real Madrid sarebbe disposto ad investire per uno dei prospetti più interessanti del calcio spagnolo.