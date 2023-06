Hojlund ha già deciso, è svolta: ha chiesto la cessione

Futuro del danese sempre meno certo, ma una cosa sembra sicura: ha chiesto di essere ceduto a un top club

Sono ore decisive in casa Atalanta in quanto si sta cercando di capire meglio il futuro di uno dei suoi calciatori più in vista, Rasmus Hojlund, talento sulla lista di diversi top club.

Da parte della società nerazzurra vi è tutta la disponibilità a trattare una sua cessione poiché, almeno per il momento, non esistono condizioni per le quali il danese possa rimanere alla corte di Gasperini. Da mesi si parla di una sua cessione a un top club internazionale, il che sarebbe clamoroso per una società come l’Atalanta che confermerebbe la sua naturale propensione a valorizzare giovani talenti.

Ora la conferma arriva dall’attaccante stesso: vuole un top club e per giungere a questo obiettivo sarebbe disposto a lasciare la Serie A, campionato che lo ha reso noto a livello internazionale. Molti storsero il naso quando la Dea pescò dallo Sturm Graz un attaccante semisconosciuto chiamato Hojlund pagandolo addirittura 17 milioni di euro. A conti fatti tuttavia la dirigenza atalantina ha avuto ragione valorizzando un ragazzo di cui si parlava bene sin dai tempi del Copenaghen e la Serie A si è resa subito conto del talento del classe 2003.

Atalanta, Hojlund parla del suo futuro

L’attaccante sembra in procinto di lasciare Bergamo in modo da avviare una nuova avventura in Premier League. Già perché, tralasciando diversi club italiani interessati a lui, il ragazzo sembra propenso a sbarcare in Inghilterra per maturare definitivamente in un ambiente ideale.

Lo ha confermato lo stesso Hojlund in una intervista al quotidiano danese Berlignske al quale ha confidato il nome del possibile suo nuovo club: il Manchester United. “United? Se mi cercano significa che ho fatto qualcosa di buono“, risponde il classe 2003 all’intervistatore. “Il mio obiettivo è arrivare in un top club e il Manchester United lo è”.

Parole abbastanza nette quelle del ventenne che chiariscono una volta per tutte che tra Atalanta e United vi sono già stati dei contatti. Hojlund stesso, sempre durante l’intervista, ha comunque confermato di non aver mai parlato con Erik Ten Hag, manager dei Red Devils che chiede da tempo alla società un nuovo attaccante di qualità.

Qualora dovesse andare in porto la trattativa, l’Atalanta chiuderebbe l’ennesima fruttuosa plusvalenza a proprio favore. Ricordiamo infatti che il ragazzo viene valutato almeno 60 milioni di euro, circa il doppio rispetto alle cifre di un anno fa.