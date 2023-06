Casadei super al Mondiale, cambia ancora: lo aspetta un nuovo club

L’ex centrocampista della Primavera dell’Inter macina grandi prestazioni in Nazionale, ora è accerchiato da nuove pretendenti sul mercato.

Che fosse un predestinato era nell’aria. L’ultima stagione, lo scorso anno, tra le fila dell’Inter Primavera di Cristian Chivu hanno permesso ai nerazzurri di alzare il titolo e vincere il campionato Primavera 1, sempre un trofeo di gran prestigio.

Il club nerazzurro ha però dovuto fare i conti, come di consueto negli ultimi anni, con il problema bilancio. La società deve spesso cedere per rientrare dai debiti e lo scorso anno fu costretta a vendere il gioiellino al Chelsea. Un’occasione da non farsi sfuggire per rimpinguare i bilanci, ancora critici nonostante le maxi cessioni di Romelu Lukaku e Achraf Hakimi dell’anno precedente. Così nel giro di poche settimane di trattativa, Cesare Casadei è finito per vestire la maglia dei ‘Blues’ per 15 milioni di euro bonus esclusi.

Il ragazzo ha faticato all’inizio, complice un campionato tutto nuovo. Il Chelsea lo ha relegato negli Under dove ha impressionato nonostante l’età. Poi a gennaio il calciatore è andato in prestito al Reading, nel prestigioso campionato di Championship inglese, accumulando una rete segnata contro il Blackburn in 15 presenze. Niente male per un debuttante. Quindi il ritorno forzato al Chelsea, come previsto da contratto, prima di conoscere nuovamente cosa fare del suo futuro.

Nell’attesa, Casadei è stato comunque protagonista con la Nazionale Italiana Under-20 al Mondiale da poco concluso. Gli azzurri, reduci dalla finale disputata contro l’Uruguay, hanno dato prova dell’immenso valore di una rosa profonda e di qualità, della quale Casadei è stato rappresentante indiscusso.

Calciomercato, Casadei stuzzica rivali in Premier: opzione prestito immediato

Doppietta all’esordio contro il Brasile, bis alla Repubblica Dominicana. Quindi ancora gol contro l’Inghilterra e la Colombia, prima di quella ai danni della Corea in semifinale. Bottino (mezzo) pieno e grande soddisfazione, Casadei ha concluso come capocannoniere del torneo. Da qui i tanti rumors di mercato.

Sulla scia di queste immense soddisfazioni personali s’è intanto messo l’Aston Villa il quale, proprio nelle scorse ore come raccontato dall’esperto di mercato Erkrem Konur, avrebbe lanciato una prima occhiata d’intesa al Chelsea. Non solo i Villans visto che Casadei è molto appetito anche in Italia, con tutte le big interessate all’affare.

L’operazione potrebbe comunque prendere il largo non appena verranno aperti i battenti della sessione estiva di mercato sulla base di un prestito da sfruttare proprio nella stagione entrante di Premier League. L’ennesimo salto avanti della carriera di un centrocampista che potrebbe ritagliarti spazi importanti nello scenario internazionale. Orgoglio italiano, rimpianto vero dell’Inter.