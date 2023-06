In B non ci va: Nzola saluta e gioca per l’Europa

Lo Spezia, dopo la sconfitta contro il Verona, retrocede nel campionato cadetto. Per questo motivo, i calciatori più rappresentativi possono chiedere la cessione.

Tra questi troviamo ovviamente M’Bala Nzola, attaccante angolano classe 1996. Il calciatore non è intenzionato a scendere di categoria, vista la grande stagione disputata.

Nonostante la retrocessione, infatti, il l’angolano ha realizzato quindici reti e fornito tre assist in 34 partite disputate tra campionato e coppa Italia. Le ottime prestazioni non sono passate inosservate agli occhi delle grandi del nostro campionato, intenzionate a presentare un’offerta allo Spezia per cercare di accaparrarselo. Una big su tutte, infatti, è pronta a fare sul serio per regalarlo al proprio allenatore.

Salvo clamorose sorprese, l’avventura di M’Bala Nzola con la maglia dello Spezia pare giunta ai titoli di coda. Il calciatore, grazie alla grande stagione disputata, ha attirato su di se l’attenzione di parecchie big del campionato nostrano. La società che è intenzionata a fare sul serio è l’Atalanta, alla ricerca di rinforzi per il proprio reparto avanzato.

Niente Serie B per Nzola, pronto al grande salto: la big ci pensa

Il tecnico Gian Piero Gasperini apprezza e non poco le qualità del classe 1996, tanto da avallare un possibile acquisto. La Dea, infatti, sta pensando di rivoluzionare il proprio attacco. Tra coloro che possono lasciare Bergamo troviamo Duvan Zapata che, complice anche l’infortunio, non sembra più quello di un tempo. Da valutare c’è anche il connazionale di Zapata, Luis Muriel, che non sembra più rientrare nei piani del tecnico.

In caso la cessione dell’ex Napoli si verificasse, l’Atalanta sarebbe pronta a presentarsi dallo Spezia con la liquidità necessaria per chiudere l’operazione, così da regalare a Gasperini un attaccante dalla grande vena realizzativa. Il ragazzo è attratto dall’idea di approdare in un club come quello bergamasco, vista anche la possibilità di disputare l’Europa League.

Si tratterebbe di un colpo importante per l’Atalanta, considerando soprattutto il costo del cartellino. Lo Spezia per lasciarlo partire chiede tra i 10 e i 15 milioni di euro, cifra importante ma decisamente alla portata del club di Percassi. Prima di tentare l’affondo definitivo, però, il club nerazzurro dovrà cedere Zapata, che ha diverse richieste sia in Italia che in Europa. Dopo tre anni trascorsi in Liguria, per M’Bala Nzola è arrivato il momento di provare una nuova avventura, con il grande salto che pare essere dietro l’angolo.