140 milioni cash, l’Inter dice sì: addio a due big

Una clamorosa ipotesi per il calciomercato estivo dell’Inter: doppio addio, Marotta incassa ben 140 milioni di euro

Si è chiusa un’annata tra le più soddisfacenti degli ultimi anni. Supercoppa italiana e Coppa Italia conquistate, una finale di Champions League giocata quasi alla pari addirittura che col Manchester City di Pep Guardiola.

Si poteva davvero chiedere poco di più all’Inter di Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino, che per mesi e mesi è stato bersagliato da feroci critiche, ha raddrizzato l’annata facendo sognare i tifosi della ‘Beneamata’. Adesso, però, c’è da guardare lontano. Alla stagione che tra qualche settimana riaprirà ufficialmente i battenti: in tal senso, il calciomercato estivo continua ad essere il palcoscenico ideale per costruire una squadra ancora più forte. È notizia degli ultimi giorni il colpo Thuram, ‘scippato’ ad un Milan che con Cardinale ed il chiacchieratissimo algoritmo si è lasciato sfuggire il forte centravanti francese a parametro zero.

Non è chiaro se prenderà il posto di Lukaku – per il quale si potrebbe ancora discutere col Chelsea – o Dzeko, finito gratis al Fenerbahce. Ma le attenzioni di Beppe Marotta sono già proiettate anche verso le cessioni. Perchè per ulteriori acquisti di spessore (qualcuno ha detto Frattesi?) ci sarà da fare spazio a suo di milioni racimolati tra cartellini e ingaggi risparmiati.

Ha già detto addio Milan Skriniar, che si è promesso oltre sei mesi fa al PSG dove approderà da svincolato. Occhio poi a Marcelo Brozovic che non sembra rientrare più tra le primissime scelte di Simone Inzaghi: la chiamata del calcio saudita potrebbe avere la meglio sul regista croato.

Marotta show, Zhang festeggia: 140 milioni subito

Ma non è finita qui. Perchè c’è una società in particolare – dalla Premier League – che intende fare spesa nella Milano nerazzurra. Si tratta del Manchester United, plasmato da Erik ten Hag e lanciatissimo verso i vertici del calcio inglese e internazionale. I ‘Red Devils’ sono pronti ad una super offerta che può mettere in difficoltà il club di viale della Liberazione.

Il primo è Nicolò Barella, già avvicinato al Newcastle prima che i ‘Magpies’ strappassero Tonali al Milan. Il gioiello sardo piace tanto in Premier, dove Jurgen Klopp non ha mai nascosto il suo ‘amore’ per il tuttofare nerazzurro. La proposta che potrebbe arrivare direttamente dall’Old Trafford toccherà quota 120 milioni: e non solo per Barella.

Una cifra importante che vedrebbe anche Andrè Onana, nel mirino per il post de Gea, fare le valigie e approdare alla corte di ten Hag. Cifra ragguardevole che, tuttavia, non convincerebbe del tutto Marotta.

La dirigenza dell’Inter alzerebbe il tiro: per Barella e Onana serviranno 140-150 milioni. In quel caso, nulla da dire: con un’altra milanese pronta a cedere le sue stelle più luminose.