Mbappé al Real Madrid, il PSG pesca il sostituto in Serie A

Arriva una previsione che mette in allerta il pubblico di Serie A. Infatti pare che per sostituire Mbappé si guardi direttamente in Italia.

Potrebbe essere il vero colpaccio dell’estate di calciomercato internazionale. Kylian Mbappé ha forti possibilità di lasciare il Paris St. Germain, sconvolgendo di fatto l’intero panorama di calcio europeo.

Dopo il rinnovo di contratto fino al giugno 2024 con i parigini, Mbappé sembrava ormai rimanere legato al ricco club francese. Invece la sua dichiarazione relativa ad un futuro non così longevo con il PSG riapre nuove ipotesi di mercato.

Sullo sfondo c’è sempre il Real Madrid, che ha intenzione di sostituire il capocannoniere Karim Benzema puntando proprio su Mbappé, molto intrigato dall’idea di giocare in Liga. Un affare che potrebbe consumarsi attorno ai 170-180 milioni di euro, scatenando così un vero e proprio valzer di acquisti e cessioni ad alto raggio.

La previsione di Football Manager: il PSG punterà tutto su Victor Osimhen

Addirittura c’è chi indica l’inizio di luglio come periodo in cui Mbappé, di rientro dalle ferie estive, potrebbe volare direttamente a Madrid e firmare il contratto con il Real, che nel frattempo starebbe cercando di convincere il PSG con una cifra altisonante a lasciar partire la propria stella. Intanto il noto simulatore calcistico Football Manager, vero e proprio passatempo per milioni di appassionati, ha fatto una sorta di previsione su quelli che saranno i colpi di mercato dell’estate 2023 ed i relativi costi.

In caso di addio di Mbappé, il PSG sarebbe subito pronto ad andare all’assalto di Victor Osimhen, centravanti del Napoli. Pare che il calciatore nigeriano, capocannoniere dell’ultima Serie A, sia nel mirino della società di Nasser Al-Khelaifi, anche perché il direttore generale Luis Campos lo conosce molto bene dai tempi di Lille. Osimhen potrebbe trasferirsi da Napoli a Parigi per una cifra intorno ai 120 milioni di euro, almeno secondo le ipotesi di FM.

I tifosi napoletani tremano all’idea di uno scippo da parte del PSG e riguardante il calciatore più rappresentativo del terzo Scudetto azzurro. Tra l’altro si tratta di una sorta di déjà-vu per il Napoli, che esattamente dieci anni fa, nell’estate 2013, vide partire l’allora idolo Edinson Cavani proprio in direzione Parigi.

Intanto il patron napoletano Aurelio De Laurentiis continua a sperare in un rinnovo di Osimhen, così da blindarlo a lungo e inserire una clausola rescissoria almeno da 150 milioni di euro. Cifra che comunque i proprietari qatarioti del PSG sarebbero in grado di sborsare.