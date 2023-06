Addio Napoli, Zielinski in un’altra Big italiana: bruciata anche la Lazio

Sempre più incerto il futuro di Zielinski. Potrebbe essere lontano da Napoli, ma occhio: non solo la Lazio su di lui.

Piotr Zielinski è assieme a Mario Rui uno dei due superstiti del Napoli del record di punti di Maurizio Sarri. Una squadra tanto bella quanto sfortunata, la quale, nonostante il bel gioco e risultati in campo, non è riuscita a conquistare lo Scudetto. Il centrocampista polacco, assieme al terzino portoghese, è comunque riuscito quest’anno ad avere la sua rivincita.

In una stagione che spesso l’ha visto protagonista anche con Luciano Spalletti, Piotr Zielinski è finalmente riuscito a vincere quello Scudetto da tanto atteso e tanto sperato. Il calciatore potrebbe però salutare e non giocare con la maglia dello scudetto sul petto. Non è infatti un mistero che proprio il suo ex allenatore Maurizio Sarri lo voglia alla Lazio.

I biancocelesti hanno concluso la stagione al secondo posto, proprio dietro al Napoli, a stanno cercando di rinforzare la squadra in vista della prossima Champions League. Zielinski rappresenterebbe un calciatore senz’altro in grado di far fare il salto di qualità ai biancocelesti, ma occhio perché dietro l’angolo potrebbe verificarsi anche un’altra situazione.

Zielinski, tra Napoli e Lazio potrebbe spuntarla l’Inter

La situazione per quanto riguarda Zielinski è risaputa: il suo contratto scade nel 2024. Questo rende il calciatore tra i possibili addii. De Laurentiis potrebbe provare a fare un tentativo per il rinnovo, ma qualora non si trovasse l’accordo allora sarebbe quasi obbligato a cederlo per non rischiare di perderlo a zero. Come si legge su Calciomercato.it la richiesta di De Laurentiis è di 25-30 milioni per lasciarlo partire adesso. Una cifra che al momento non ha riscontrato la volontà delle interessate.

E se Zielinski andasse a parametro zero? Non è una soluzione da escludere, visto e considerato che qualora la Lazio decida di non procedere con un’offerta e il calciatore di non rinnovare, allora si prospetterebbe come l’unica possibilità. A quel punto però i biancocelesti non sarebbero certo gli unici interessati. In Italia e in Europa osservano con attenzione questa situazione.

Zielinski a parametro zero fa gola anche all’Inter, con Marotta che aspetterebbe volentieri 12 mesi pur di acquistare il polacco a zero. I nerazzurri sono abituati a questa tipologia di colpi e il polacco è un nome che intriga. Una situazione che l’anno prossimo poi andrebbe tutta a vantaggio del calciatore che potrebbe ‘caricare’ il risparmio del cartellino sulla richiesta di ingaggio.