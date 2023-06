Capolavoro Juventus: due esuberi in cambio di due top player

Capolavoro Juventus e il mercato va. Forse mai nella storia recente della società bianconera una sessione di mercato ha ricoperto una tale valenza come in quella appena iniziata.

Acquistare, ma prima di tutto vendere. E bene. In questa sessione di mercato i nomi passano in secondo piano, poiché sono i numeri la priorità assoluta. Le cifre di un bilancio obbligatoriamente da ripianare.

Aspettando Godot-Cristiano Giuntoli, il mercato della Juventus passa attraverso le mani del giovane direttore sportivo Giovanni Manna e di Francesco Calvo, momentaneamente strappato al settore Marketing. Avvenute le prime partenze indolori, quali quelle di Di Maria e Paredes, e risolta positivamente la questione legata al riscatto da parte del Tottenham del centrocampista svedese Kulusevski, sul tavolo dei dirigenti bianconeri vi sono ancora numerose priorità.

Sebbene la precedenza le abbiano le cessioni, necessarie per far rifiatare un bilancio in affanno e per finanziare poi gli acquisti, occorre però anche iniziare a valutare le opportunità che il mercato può offrire per eventuali acquisti graditi a Massimiliano Allegri. I profili che interessano la Juventus sono diversi e la soluzione ideale sarebbe poter utilizzare gli esuberi come parziali contropartite per gli eventuali acquisti. Al momento sono due i profili che sembra abbiano la priorità nella lista-acquisti stilata da Manna e Calvo e rispondono ai nomi di Nicolò Zaniolo e Sergej Milinkovic-Savic.

Capolavoro Juventus, due top player per due esuberi!

Nicolò Zaniolo e Sergej Milinkovic-Savic rappresentano due vecchi pallini per la Juventus di Massimiliano Allegri. E forse mai, come in questi giorni, sembrano davvero a portata di mano.

L’ex esterno della Roma, ora in forza al Galatasaray, in Turchia, e il centrocampista serbo della Lazio, rappresentano profili stimati alla Continassa, ma hanno un costo importante. Entrambi hanno una valutazione oscillante tra i 30 e i 35 milioni di euro. Impensabile che tali importi possano venire eventualmente saldati dalla Juventus con il solo contante. Ecco quindi che la soluzione di contropartite tecniche rappresenta una valida opportunità.

Il Galatasaray ha mostrato interesse per il centrocampista americano, McKennie, rientrato a Torino dopo la non esaltante esperienza in Premier League con il Leeds. Al tecnico biancoceleste, Maurizio Sarri piace il centrocampista svizzero Zakaria rientrato, a sua volta, dal prestito al Chelsea. Ecco che i due esuberi in casa bianconera, potrebbero rappresentare la chiave di volta per raggiungere due obiettivi primari per la Juventus.

Matthijs Pog, insider bianconero, con due cinguettii su Twitter ha iniziato a far sognare i tifosi della Juventus, che rimangono ora in attesa di conferme ufficiali. McKennie-Zaniolo e Zakaria-Milinkovic-Savic, un doppio scambio che rappresenterebbe davvero un “colpo gobbo” per Giovanni Manna e Francesco Calvo.