Inzaghi trema, assalto improvviso al big nerazzurro

L’Inter di Simone Inzaghi punta a rafforzarsi per la prossima stagione, ma il tecnico ora teme un possibile assalto improvviso al cartellino di uno dei suoi fedelissimi. Il punto della situazione.

L’Inter ragiona sulle operazioni in entrata per il calciomercato estivo che sta per iniziare ufficialmente. Ma anche sulle possibili operazioni in uscita. Dall’ultimo incontro avvenuto in Viale della Liberazione, tra la società e Simone Inzaghi, quest’ultimo ha chiesto con convinzione di non sacrificare nessuno dei big. Ma c’è un top club europeo che potrebbe provare l’assalto per un fedelissimo nerazzurro. Ecco il punto della situazione.

L’Inter ha, finora, riscattato ufficialmente Francesco Acerbi dalla Lazio per 4 milioni di euro. Il difensore ha fatto molto bene in questa stagione e ha abbondantemente ripagato la fiducia riposta in lui da parte di Simone Inzaghi. Ha poi affondato il colpo per Yann Bisseck, giovanissimo difensore per cui è stato deciso di pagare la clausola rescissoria di 7 milioni di euro all’Aarhus.

Nel frattempo si lavora anche sulle entrate. Perché piace davvero tanto il profilo di Davide Frattesi per il centrocampo, ma c’è da trovare l’intesa con il Sassuolo sperando che una tra Roma e Juventus non siano più veloci. E piace anche Carlos Augusto del Monza, che può arrivare in caso di cessione di Robin Gosens. Ma a preoccupare Inzaghi, ora come ora, è l’interesse del Barcellona per Federico Dimarco.

Occhio Inter, Barcellona pronta all’assalto per Dimarco? Inzaghi teme la cessione

L’Inter ha ottenuto introiti consistenti dalla Champions League, in cui è arrivata in finale a giocarsela contro il Manchester City. E questi introiti sono stati ulteriormente ampliati dalla qualificazione, sempre in Champions League, per la prossima stagione. Insomma, il sacrificio di un big non sarebbe quest’anno necessario. Eppure si parla tanto di André Onana, Denzel Dumfries, Nicolò Barella. E adesso anche di Federico Dimarco.

Il Barcellona avrebbe infatti messo gli occhi sul giocatore nerazzurro che anche con l’Italia, in Nations League contro l’Olanda, ha segnato un gran gol. Dimarco in questa stagione all’Inter le ha giocate praticamente tutte. Se ha saltato qualche minuto è stato solamente per qualche problemino muscolare accusato nella seconda parte del tour de force che sono stati i mesi scorsi per i club. Inzaghi quindi ora teme che il suo fedelissimo possa essere considerato dai blaugrana come l’erede di Jordi Alba. E che dinanzi a un’offerta da 30/35 milioni di euro il club possa iniziare a pensare a una sua cessione.