Inter-Frattesi, ci siamo: due pedine sbloccano l’affare

L’Inter è davvero vicinissima a chiudere il colpo Frattesi: così il centrocampista è sempre più ad un passo

In casa Inter il bilancio è stato fatto. La stagione che si è da poco conclusa ha portato molto di buono alla bacheca nerazzurra: Supercoppa italiana e Coppa Italia, vista la grande concorrenza, non è poco.

Certo, rimane il doloroso ko in finale di Champions League contro il Manchester City di Pep Guardiola, che ha collezionato uno storico triplete oltre alla prima Coppa dei Campioni della storia dei ‘Citizens’. Ma in casa nerazzurra, l’aver tenuto testa agli inglesi ed aver sfiorato un’impresa – il gol mancato da Dimarco è ancora vivo negli occhi dei tifosi interisti – è già motivo di grande orgoglio.

Ma adesso c’è da costruire una squadra ancor più forte e competitiva, in grado di fare meglio soprattutto in Serie A dove il discorso scudetto non è mai stato in discussione. Attentare alla meritata leadership del Napoli sarà, dunque, il primo focus da affrontare. Ed intanto, ad ormai poco più di dieci giorni alla riapertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato, iniziano a spuntare le prime idee sul taccuino di Beppe Marotta.

Doppio addio: Frattesi-Inter, è quasi fatta

Ci sarà da risolvere la questione Skriniar, con un degno erede che in difesa rimpiazzi lo slovacco da tempo promesso sposo del PSG. Attenzione massima, però, anche a centrocampo dove un nome su tutti è in cima alla lista di Marotta e Ausilio: Davide Frattesi. Il centrocampista romano, classe 1999, è la pedina designata a rimpolpare la mediana. E per far sì che l’Inter possa finire per accontentare il club neroverde, Marotta è pronto a due sacrifici importanti.

Il primo riguarda Robin Gosens, laterale mancino che non ha mantenuto le alte aspettative nei suoi confronti, sin dalla firma dell’ex Atalanta un anno e mezzo fa. Si è parlato a lungo di cessione e adesso l’Union Berlino starebbe pensando di riportarlo in Bundesliga dopo aver conquistato il quarto posto e dunque l’accesso alla prossima fase a gironi della Champions League. Ma l’Inter intende sbloccare il colpo Frattesi anche con l’inserimento di Mulattieri, attaccante protagonista dell’ultima promozione con la maglia del Frosinone.

A questo punto, per mettere nero su bianco l’arrivo di Frattesi a Milano, mancherebbe solo il conguaglio che andrebbe a completare l’offerta al Sassuolo. Una cifra che, con Mulattieri nello scambio, potrebbe finire per essere decisamente più abbordabile rispetto ai 30 milioni richiesti da Carnevali. In quella che potrebbe essere la sua ultima annata in Emilia, Frattesi ha collezionato 37 presenze con 7 reti all’attivo.