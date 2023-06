Calciomercato, Casadei torna in Italia: che affare, delusione Inter

Protagonista indiscusso del Mondiale Under20, Cesare Casadei è pronto a sbarcare nuovamente in Italia: colpo da urlo

Nell’ultimo Mondiale Under20 il centrocampista della Nazionale italiana si è laureato capocannoniere della competizione con 7 gol vincendo anche il premio di miglior giocatore. Cesare Casadei ha attirato così gli interessi delle big d’Italia e d’Europa con il suo cartellino che appartiene al Chelsea.

Nella scorsa estiva è arrivato il suo trasferimento in Premier League dicendo addio all’Inter, che l’ha ceduto per 20 milioni al Chelsea. A metà stagione c’è stato anche il suo passaggio in prestito al Reading con una crescita esponenziale soprattutto a livello caratteriale. Al Mondiale Under 20 ha trascinato i suoi compagni di squadra diventando protagonista indiscusso.

Ora il suo futuro potrebbe essere subito in Serie A ritagliandosi uno spazio importante nella big con la grossa delusione da parte del club nerazzurro che l’ha lasciato subito andare via per mettere a segno l’ennesima plusvalenza. Ora può valere davvero molto di più per consacrarsi a livello internazionale come uno dei centrocampisti italiani più forti di questa generazione.

Calciomercato, Casadei pronto ad essere subito titolare in Serie A

Il calciomercato può regalare così subito colpi di scena interessanti per il campionato italiano. Il suo profilo è stato monitorato a lungo dalle big d’Europa: il Mondiale Under 20, poi, è stata la ciliegina sulla torta per mettersi in mostra a livello internazionale. E il giovane centrocampista italiano non ha sprecato l’occasione.

Come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, la Juventus ha messo gli occhi su Cesare Casadei indipendentemente dall’affare Vlahovic. Il club bianconero sta portando avanti un progetto innovativo puntando sui migliori talenti cresciuti nel settore giovanile, come Fagioli, Miretti, Iling-Junior.

La Juventus continuerà così a mettere a segno colpi importanti in vista del futuro puntando in particolar modo ai giovani di prospettiva, già pronti per il presente. Casadei è un nome che piace da settimane e potrebbe anche arrivare con un prestito con diritto di riscatto. Le sue caratteristiche piacciono molto a Massimiliano Allegri: un centrocampista con un fiuto del gol incredibile come ha dimostrato alla grande nel Mondiale Under 20.

Un colpo che rientra nei piani della società torinese che non ha intenzione di mettere a segno acquisti folli come un tempo. Dopo il caso plusvalenze l’attenzione in casa Juventus è massimale per non ripetere gli errori delle ultime stagioni.