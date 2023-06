Ludovica Pagani oscura il panorama: visione rovente

La giornalista Ludovica Pagani continua ad infiammare i social. Gli scatti pubblicati dalla bella bionda, lasciano come sempre i follower senza fiato.

La bella giornalista e influencer Ludovica Pagani continua ad incantare i propri fan sui propri profili social. La ragazza ventisettenne nativa di Bergamo, nel corso degli anni è diventata una delle donne più seguiti sui social, soprattutto su Instagram dove conta la bellezza di 3,6 milioni di followers.

La fama definitiva arriva nel 2016, quando conduce Tutto Atalanta su Bergamo Tv. La Rai la nota tempestivamente, invitandola in più di un occasione nel programma Quelli che il calcio in onda su Rai Due. Due anni dopo apre anche il suo canale Youtube, che conta ben 277 mila iscritti. Nel 2019, per Mondadori, la giornalista lancia il primo libro dal titolo Semplicemente Ludovica, dove si racconta ringraziando i propri followers per il supporto. Ad essere movimentata è anche la vita sentimentale della bella bionda, che fino al 2020 la vede impegnata con l’imprenditore Steven Basalari.

Dopo la rottura, la conduttrice è segnalata come la nuova fiamma del calciatore giallorosso Stephan El Shaarawy, con il primo scatto insieme che arriva in occasione del ventiseiesimo compleanno della bergamasca. All’inizio del 2022, però, è arrivata l’indiscrezione di una separazione, anche se i diretti interessati non hanno mai comunicato ufficialmente nulla al riguardo. La ragazza continua ad essere sempre molto attiva sui social, con in fan più assidui in attesa di nuovi post. A tal proposito, una delle ultime foto pubblicate a lasciato a bocca aperta tutti i suoi followers.

Ludovica Pagani incanta, le forme sono esplosive: fan senza fiato

La giornalista e influencer Ludovica Pagani è sempre molto attiva sul proprio profilo Instagram, con i suo followers sempre pronti a scatenarsi ogni qual volta la bella bionda pubblica un nuovo contenuto. Ad aver attirato l’attenzione è una delle ultime foto postate dalla Pagani, che ha ottenuto come di consueto molti like e svariati commenti.

Nello scatto possiamo ammirare la giornalista su una terrazza con il mare a far da sfondo. La Pagani si mostra in tutto il suo splendore, indossando un abito viola con scollatura sulle spalle. Il vestito, inoltre, mette in risalto un lato A sempre più prosperoso, che ha portato i followers a scatenarsi nei commenti, anche con toni un po ‘coloriti’.

I suoi follower non perdono occasione per fargli i complimenti per la sua bellezza, e questo porta la donna a pubblicare frequentemente contenuti sul proprio profilo. Nonostante il successo già ottenuto, il profilo social della bella bergamasca è destinato ad aumentare sempre di più. Con l’estate appena iniziata, i follower aspettano con trepidante attesa il prossimo scatto.