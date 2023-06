Caso Mbappé, le “tre promesse” che sconvolgono il calciomercato

Dopo l’addio di Messi, il PSG deve affrontare il caso che riguarda l’idolo dei tifosi transalpini: ovvero il prossimo futuro di Mbappé.

La Champions League di quest’anno ha visto il trionfo del Manchester City, il quale è riuscito finalmente a regalare la ‘coppa dalle grandi orecchie’ ai tifosi dei ‘Citizens’. Se la squadra di Pep Guardiola è stata l’indiscussa regina della massima competizione europea per club di quest’anno, il PSG bisogna inserirlo sicuramente tra le più grandi delusioni.

I parigini, infatti, hanno dovuto alzare bandiera bianca già agli ottavi di finale contro il Bayern Monaco, rimandando così ancora una volta la vittoria Champions League. Il team guidato da Christophe Galtier ha comunque portato a casa la Ligue 1. Anche se questo successo non ha placato per nulla la rabbia dei tifosi transalpini. Questi ultimi, di fatto, hanno criticato l’intera squadra parigina per le prestazioni fornite nel corso di questa stagione.

Nel frattempo, dopo l’addio indolore di Lionel Messi (che giocherà adesso con la maglia dell’Inter Miami), i tifosi del PSG sono alle prese con il caso che riguarda il loro vero idolo: ovvero Kylian Mbappé. Il giocatore francese, infatti, ha comunicato al proprio club che resterà anche quest’anno sotto l’ombra della Torre Eiffel, ma anche che non ha intenzione di rinnovare il contratto in scadenza nel 202. Il calciatore ha obbligato così Al-Khelaifi a venderlo nel corso di questa sessione mercato per evitare di perderlo a zero l’anno prossimo.

Calciomercato, svelati i motivi della rottura Mbappe-Psg

Secondo quanto riportato da Andrés Onrubia, esattamente nel corso di ‘El Larguero’, infatti, Mbappé ha preso questa decisione di non rinnovare il proprio contratto a causa di alcune promesse che non sono state mantenute da parte del PSG già nel luglio del 2022. La prima riguarda il mancato ingaggio di Zinedine Zidane. Mentre le altre due si riferiscono ai mancati arrivi di Tchouaméni (andato poi al Real Madrid) e Lewandowski (ingaggiato infine dal Barcellona).

Questa decisione di Kylian Mbappé di non prolungare il contratto fino al 2025, di fatto, è stata comunicata al PSG già il 15 luglio del 2022. Proprio per questi motivi, il fuoriclasse francese si rifiutò di giocare la prima giornata della Ligue 1 di quest’anno . Inoltre, proprio a causa di questa decisione del giocatore francese di non rinnovare, sempre come riportato da Andrés Onrubia, il PSG sarebbe intenzionato anche ad accettare una presunta offerta da parte del Real Madrid.