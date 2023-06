Accordo raggiunto: saluta Napoli, affare fatto

Il giocatore lascerà il Napoli per far ritorno nel suo paese natale: raggiunto l’accordo con il club, fumata bianca imminente.

La stagione da poco conclusa è stata davvero da sogno per il Napoli che, però, dovrà ora essere bravo a rimanere competitivo anche per la prossima stagione, con gli azzurri che vogliono riconfermarsi sul tetto d’Italia.

In vista della prossima stagione, la società partenopea cambierà molto considerato che ci sarà anche il cambio di guida tecnica ed i tifosi sono rimasti sorpresi riguardo l’erede di Luciano Spalletti. Il club partenopeo ha infatti, nelle ultime ore, comunicato l’arrivo dell’ex tecnico della Roma Rudi Garcia. De Laurentiis ha già fatto sapere che non vorrà privarsi dei suoi migliori giocatori e la sensazione è che l’unico sacrificio tra i top azzurri sarà Kim Min-jae che sembra destinato ad uno tra Bayern Monaco e Manchester United.

Tra gli esuberi, invece, chi ha già un piede e mezzo fuori da Napoli è Diego Demme, con il centrocampista tedesco che dopo aver passato quasi l’intera stagione in panchina ha deciso di lasciare gli azzurri e l’Italia per tornare in Germania ed accasarsi all’Hertha Berlino. Secondo quanto riportato da Sky Sport Deutschland, il centrocampista è davvero molto vicino al ritorno in Germania.

Demme lascia il Napoli: il centrocampista vicino al ritorno in Germania

Il centrocampista ex Lipsia già lo scorso gennaio avrebbe voluto lasciare il Napoli, ma le parole di Spalletti che affermò di voler puntare anche su di lui per la seconda parte di stagione lo convinsero a restare. Adesso, però, Demme non ha più intenzione di rimandare l’addio e dopo aver potuto celebrare la vittoria dello scudetto, è pronto a tornare nel suo paese natale.

Demme, però, dovrebbe tornare in Germania non per giocare in Bundesliga, ma in in Zweite Bundesliga, ovvero la seconda serie di calcio tedesco. Il centrocampista, infatti, secondo Sky Sport Deutschland avrebbe detto si alla proposta dell’Hertha Berlino, retrocesso in Zweite Bundesliga dopo parecchi anni. Lo storico club vuole giocatori di esperienza per tornare subito in massima serie.

Forte del si con il calciatore, il club tedesco sta ora trattando con il Napoli per trovare un accordo. La sensazione, però, è che la fumata bianca possa arrivare da un momento all’altro, anche perché il centrocampista tedesco non rientra più nei progetti azzurri e dovrebbe lasciare Napoli indipendentemente da chi sarà il nuovo allenatore. Inoltre, i partenopei sanno che questa è l’ultima occasione per poter incassare qualcosa dalla cessione di Demme, considerato il contratto in scadenza nel 2024.