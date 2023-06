Juventus: Vlahovic scambiato con il Chelsea, ecco chi arriva

Resta ancora tutto da scrivere il futuro di Dusan Vlahovic, che con ogni probabilità in estate saluterà la Juventus. In tal senso proprio in queste ore è arrivata la svolta. Nell’ambito di uno scambio con il Chelsea, il bomber serbo è pronto a trasferirsi a Londra per iniziare una nuova avventura con i Blues.

Un rapporto a dir poco non idilliaco con Massimiliano Allegri, le esigenze della Juventus di fare cassa e la tifoseria non del tutto appagata dal suo rendimento mettono, di fatto, Dusan Vlahovic sul mercato. Il bomber serbo, infatti, non è riuscito a replicare in bianconero quanto fatto a Firenze ed ora la sua avventura è giunta al capolinea. In tal senso è arrivata la svolta in maniera anche sorprendente. La Juve è pronta a chiudere uno scambio molto interessante con il Chelsea, che invece da tempo è alla ricerca di un bomber per Mauricio Pochettino.

Juventus, scambio con il Chelsea

Come è noto a tutti, il Chelsea è alla disperata ricerca di un bomber per completare la sua rosa. Dopo lo scorso mercato di gennaio faraonico, come certificato dai 330 milioni di euro spesi in una sola sessione, alla squadra continua a mancare un riferimento offensivo. Lacuna, questa, che sarà colmata verosimilmente in questa estate 2023.

Uno dei primi nomi della lista è, come detto, quello di Dusan Vlahovic, al passo d’addio con la Juventus. Come raccontato dalla Gazzetta dello Sport, i Blues vorrebbero offrire ai bianconeri qualche pedina come contropartita per abbassare il prezzo. Si parla da tempo, in tal senso, di Loftus-Cheek, Chalobah e Pulisic ma nelle ultime ore sta prendendo piede un’altra pista. Ai bianconeri, infatti, piace e molto Cesare Casadei ed il direttore sportivo Manna, in tal senso, avrebbe già avviato i discorsi con il Chelsea.

Casadei in cambio di Vlahovic al Chelsea

Il Chelsea ha prelevato Casadei dall’Inter per 20 milioni la scorsa estate e questo dimostra quanto credano in lui. Il Mondiale Under 20 ha confermato quelle che sono le sue qualità, anche in zona gol, ed è per questo motivo che al momento vorrebbero cederlo solo in prestito. Attenzione, però, dal momento che la prospettiva di abbassare le richieste economiche della Juventus per Vlahovic potrebbe cambiare le carte in tavola e spingere il Chelsea a valutare l’addio al talentuoso centrocampista.