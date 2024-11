Muller a zero in Serie A: l’annuncio dall’estero

Thomas Muller non si ritira e anzi, col Bayern continua a giocare, trovando spazio nella formazione di Kompany.

Ma non sarà eterno al Bayern Monaco. Nel calcio “rischia” di esserlo però, perché sono diversi i club intenzionati a prenderlo a costo zero, non appena ci sarà modo di assicurarsi il suo cartellino, quando si avrà certezza che non rinnoverà col Bayern Monaco e non procederà verso il ritiro.

Proposte tra America e Arabia Saudita sono già arrivate per il fuoriclasse eterno che ha cambiato per sempre la storia del Bayern Monaco, vincendo trofei su trofei al club bavarese. Ma potrebbe, il tedesco, chiudere la carriera ad alti livelli. E farlo in Serie A, dove lo cercano ancora club di Champions League.

Muller in Serie A: l’annuncio dall’estero

Continua a ben figurare col Bayern Monaco, tant’è che con Vincent Kompany continua a trovare minuti e spazio, nonostante l’età. Perché sta bene, è in condizione, Thomas Muller.

Il talento tedesco, storica leggenda del Bayern Monaco e del calcio della Bundesliga, continua con le sue dodici presenze stagionali tra coppe e Bundesliga, mettendoci anche i 3 gol e i 3 assist divisi tra tali competizioni, ad essere uno degli intoccabili al Bayern. Poi però c’è l’età che avanza e la volontà di non continuare assieme, da parte del Bayern. Ma non ne vuole sapere di ritirarsi, lasciando il calcio, assieme al club della Bundes.

Tant’è che ancora in Champions League, qualora dovesse accettare le proposte in Serie A. Ci sono due strade per Muller: gli alti livelli in Italia oppure i soldi oltreoceano. Ma Muller, almeno stando alle voci sul suo conto, sembra essere della stessa corrente di pensiero di Toni Kroos, che ha poi preso la via del ritiro. Il grande calcio alla fine della sua carriera, altrimenti è ritiro.

Calciomercato: le opzioni per Muller

Oltre al Como, avanza l’ipotesi sia dell’Inter che del Milan, con il derby di Milano che si accende, per il calciomercato. Sullo sfondo, i Los Angles FC di Olivier Giroud, in Major League Soccer. La notizia è stata svelata da Sport Bild, in merito al futuro di Muller che, a quanto pare, non sarà al Bayern Monaco.

Muller in Serie A soltanto a fine anno

Soltanto a fine anno sportivo, non a gennaio e a metà stagione. L’arrivo di Thomas Muller, infatti, è possibile solo alla fine del suo contratto e la Serie A lo accoglierebbe a braccia aperte. Lo ha già fatto in passato quando, il suo amico di sempre Ribery, scelse di approdare alla Fiorentina, per poi sbarcare a Salerno, posto sul quale è rimasto legatissimo ancora oggi.