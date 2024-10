Serie A, scelta fatta sull’esonero: pronto il sostituto

Non è un bel momento per il tecnico e, in Serie A, potrebbe arrivare il secondo esonero dopo quanto si è già visto in Capitale.

Non solo De Rossi, un’altra panchina potrebbe saltare in Italia e in quelli che sono i nomi legati proprio al Mondiale 2006, così come Daniele De Rossi, un altro ex campione del Mondo è al centro delle notizie di calciomercato.

Un calciomercato che vede ancora protagonisti gli allenatori, con una scelta già presa da parte di un club italiano, proprio in merito all’esonero.

Esonero in Serie A: scelta fatta dopo il turno infrasettimanale

Nel turno infrasettimanale sono arrivati altri risultati, che accendono luce su una situazione in particolare in Serie A.

Proprio nel corso di questo giovedì si sono giocate altre tre partite, che chiudono così quella che è una giornata in Serie A che dà movimenti importanti in classifica, che rischiano di vedere poi i verdetti di fine stagione, tra i club retrocessi, che vanno a complicare la situazione in particolare, per un allenatore a rischio esonero.

Una scelta sarebbe stata fatta da parte del club che, nel prossimo week-end, darà il suo ultimatum al tecnico. Perché l’allenatore, di fronte ad una nuova sconfitta, verrebbe così esonerato. A Balotelli e Pinamonti il compito di evitare l’esonero di Alberto Gilardino al Genoa.

Serie A: il sostituto in caso di esonero nel week-end

Qualora dovesse essere esonerato, non succederà nell’immediato e al seguito della sconfitta contro la Fiorentina. Si darà, ad Alberto Gilardino, un’ultima occasione prima di una decisione definitiva da parte del patron Zangrillo. Nel week-end infatti, Alberto Gilardino, vivrà la sfida tra Parma-Genoa e, in caso di sconfitta, sarà esonero. Un licenziamento che potrebbe arrivare, infatti, per dare uno scossone alla squadra che sta vivendo un momento complicatissimo, da ultima in classifica. Anche il Venezia, che ha vinto contro l’Udinese, ha lasciato l’ultimo posto, dandolo al Genoa che in questo momento vive una situazione molto complessa in Serie A. Tra gli allenatori liberi e tra le idee possibili del Genoa, c’è il nome di Fabio Cannavaro per la panchina dei Grifoni.

Cannavaro il primo nome in caso di esonero: c’è un’alternativa

Fabio Cannavaro, in questo momento, risulta essere il primo nome in caso di addio per Alberto Gilardino, con esonero dal Genoa. Altrimenti, il “sempreverde” Davide Ballardini, rappresenta l’alternativa numero uno per sostituirlo al Genoa. In ogni caso, i Grifoni, cercherebbero un allenatore che sappia, con esperienza, uscire da una situazione difficile come questa. E lo stesso Cannavaro, proprio nella passata stagione, portò l’Udinese alla salvezza, per poi essere salutato dal club bianconero e in attesa, oggi, di una grande chiamata.